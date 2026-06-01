Chwalińska triumfuje, ale co stało się potem. Organizatorzy Roland Garros ogłaszają

Rafał Sierhej

W niedzielę z Roland Garros pożegnała się Iga Świątek. Polskie nadzieje zostały więc przekierowane na Maję Chwalińską, która w poniedziałek na korcie imienia Philippe'a Chatriera walczyła o ćwierćfinał z Diane Parry. "Od kwalifikacji do pierwszego w karierze ćwierćfinału w Wielkim Szlemie" - czytamy w komunikacie.

Maja Chwalińska

Przed startem Roland Garros 2026 nadzieje polskich kibiców były oczywiście ulokowane w występie Igi Świątek. Trzecia rakieta świata niestety nie zaliczy jednak tego występu do udanych. Iga przegrała już na etapie czwartej rundy, co w tej dekadzie w Paryżu jej się dotychczas nie przydarzyło.

Wobec tego presja dobrego wyniku niespodziewanie przeniesiona została na barki Mai Chwalińskiej. Rówieśniczka i przyjaciółka Igi jest być może największą sensacją żeńskiej części turnieju. Na drodze do czwartej rundy w Paryżu odprawiła do domu kilka naprawdę poważnych zawodniczek.

Trudno mówić inaczej o: Qinwen Zheng, Elise Mertens czy Marii Sakkari. Niemal w każdym z tych spotkań Chwalińska była skazywana na porażkę. Ostatecznie wychodziła z nich jako triumfatorka. W nagrodę Polka w poniedziałkowe popołudnie zagrała o pierwszy ćwierćfinał Wielkiego Szlema w karierze.

Jej rywalką na korcie imienia Philippe'a Chatriera była reprezentantka gospodarzy - Diane Parry. Francuzka była w stanie bronić się w pierwszym secie, którego przegrała 3:6. W drugim nie miała nic do powiedzenia. Maja wygrała 6:2 i tym samym zagra o półfinał turnieju z Anną Kalinską.

Zaraz po meczu w mediach społecznościowych organizatorów pojawił się komunikat. "Od kwalifikacji do pierwszego w karierze ćwierćfinału w Wielkim Szlemie" - czytamy na profilu Roland Garros. Ćwierćfinał z udziałem polskiej zawodniczki już w środę 3 czerwca. Godzinę poznamy dzień wcześniej.

Maja Chwalińska


