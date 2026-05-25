Maję Chwalińską na kortach w Paryżu obserwujemy już od kilku dni. 24-latka zgłosiła się do eliminacji Roland Garros. W drodze do upragnionego awansu pokonała Alice Rame (6:0, 6:3), Carole Monnet (6:0, 6:1) i Suzan Lamens (7:6, 7:5). Tym samym 24-latka pierwszy raz w swojej karierze dostąpiła zaszczytu, aby znaleźć się w turnieju głównym paryskiej imprezy. Dla niej to także trzeci w ogóle występ w wielkoszlemowym turnieju. Wcześniej zagrała w 2. rundzie Wimbledonu 2022 i 1. rundzie Australian Open 2025.

Wielkie zwycięstwo Chwalińskiej

Chwalińska w 1. rundzie trafiła na Qinwen Zheng (WTA 56). Chinka była zdecydowaną faworytką, ale Polka pokazała, że nie należy jej skreślać. Pierwszą partię wygrała 6:4, a drugą 6:0. Warto podkreślić, że Zheng w trakcie drugiej odsłony korzystała z przerwy medycznej z powodu problemów z prawą stopą. - Maja konsekwentnie rozbijała tenis przeciwniczki swoją sprytną grą, mocno rozrzucała mistrzynię olimpijską po korcie. Ostatecznie w drugim secie doszło do pogromu - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii.

Wygrana Chwalińskiej, ale co się stało później. Wielka kasa dla Polki

Chwalińska przed przyjazdem na Roland Garros plasowała się na 114. miejscu w światowym rankingu i według oficjalnego serwisu WTA w całej karierze zarobiła łącznie nieco ponad 114 tysiące dolarów. Teraz jest pewne, że zarobi rekordowe pieniądze. Za awans do drugiej rundy na jej konto wpłynie 130 tysięcy euro (151 921 dolarów).

To jednak nie koniec świetnych wieści dla polskiej tenisistki. Wiele na to wskazuje, że po Roland Garros będzie plasować się na najwyższym miejscu w swojej karierze. Do tej pory była to 113. pozycja. Na ten moment - w rankingu live - znajduje się na 97. miejscu.

Chwalińska w 2. rundzie zmierzy się z Elise Mertens albo Tatjaną Marią. Gdyby Polce udało się awansować to 3. rundy to zarobiłaby w Paryżu 187 000 euro. Triumfatorzy rywalizacji singlowej w Paryżu otrzymają po 2,8 mln euro.

