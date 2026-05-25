Chwalińska skradła show w Paryżu, ale co się stało potem. Wielkie pieniądze na koncie Polki, a to nie koniec

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Maja Chwalińska przebrnęła eliminacje do Roland Garros i pierwszy raz zameldowała się w turnieju głównym. Polka na inaugurację zmierzyła się z Qinwen Zheng i pokazała, że dobrze czuje się na paryskich kortach. Mistrzyni olimpijska nie miała zbyt wielu argumentów, aby powstrzymać rozpędzoną tenisistkę znad Wisły. To oznacza, że Polka śrubuje swój finansowy rekord, a to może być nie koniec dobrych wieści.

Maja Chwalińska z finansowym rekordem w karierze
Maja Chwalińska z finansowym rekordem w karierzeMATTHIEU MIRVILLEAFP

Maję Chwalińską na kortach w Paryżu obserwujemy już od kilku dni. 24-latka zgłosiła się do eliminacji Roland Garros. W drodze do upragnionego awansu pokonała Alice Rame (6:0, 6:3), Carole Monnet (6:0, 6:1) i Suzan Lamens (7:6, 7:5). Tym samym 24-latka pierwszy raz w swojej karierze dostąpiła zaszczytu, aby znaleźć się w turnieju głównym paryskiej imprezy. Dla niej to także trzeci w ogóle występ w wielkoszlemowym turnieju. Wcześniej zagrała w 2. rundzie Wimbledonu 2022 i 1. rundzie Australian Open 2025.

Wielkie zwycięstwo Chwalińskiej

Chwalińska w 1. rundzie trafiła na Qinwen Zheng (WTA 56). Chinka była zdecydowaną faworytką, ale Polka pokazała, że nie należy jej skreślać. Pierwszą partię wygrała 6:4, a drugą 6:0. Warto podkreślić, że Zheng w trakcie drugiej odsłony korzystała z przerwy medycznej z powodu problemów z prawą stopą. - Maja konsekwentnie rozbijała tenis przeciwniczki swoją sprytną grą, mocno rozrzucała mistrzynię olimpijską po korcie. Ostatecznie w drugim secie doszło do pogromu - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii.

Zobacz również:

Magda Linette podczas meczu z Terezą Valentovą. Polka po dreszczowcu awansowała do 2. rundy
Roland Garros

Thriller Linette, szalona decyzja Polki na korcie. "Totalnie pierwszy raz"

Artur Gac
Artur Gac

Wygrana Chwalińskiej, ale co się stało później. Wielka kasa dla Polki

Chwalińska przed przyjazdem na Roland Garros plasowała się na 114. miejscu w światowym rankingu i według oficjalnego serwisu WTA w całej karierze zarobiła łącznie nieco ponad 114 tysiące dolarów. Teraz jest pewne, że zarobi rekordowe pieniądze. Za awans do drugiej rundy na jej konto wpłynie 130 tysięcy euro (151 921 dolarów).

To jednak nie koniec świetnych wieści dla polskiej tenisistki. Wiele na to wskazuje, że po Roland Garros będzie plasować się na najwyższym miejscu w swojej karierze. Do tej pory była to 113. pozycja. Na ten moment - w rankingu live - znajduje się na 97. miejscu.

Chwalińska w 2. rundzie zmierzy się z Elise Mertens albo Tatjaną Marią. Gdyby Polce udało się awansować to 3. rundy to zarobiłaby w Paryżu 187 000 euro. Triumfatorzy rywalizacji singlowej w Paryżu otrzymają po 2,8 mln euro.

Zobacz również:

Maja Chwalińska szaleje w Paryżu. Do świetnych kwalifikacji dołożyła wygraną z mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng.
Roland Garros

Zobaczył Chwalińską, to było pierwsze skojarzenie. Na tle Świątek wyglądała blado

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński
Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaFoto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP
Młoda kobieta o spiętych włosach w sportowym stroju na tle rozmazanego obszaru, prawdopodobnie po wysiłku fizycznym, z lekko spoconą twarzą i skupionym wyrazem.
Maja ChwalińskaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Tenisistka w czarnej sukience dynamicznie odbija piłkę rakietą na korcie ziemnym podczas meczu turniejowego.
Maja ChwalińskaMATTHIEU MIRVILLEAFP


London Warriors - Panthers Wrocław. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja