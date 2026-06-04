Chwalińska skierowała wiadomość do rosyjskiej rywalki w finale. Zaskakującą

Nie ma już słów, by wyrazić podziw dla tego, co w turnieju Roland Garros wyprawia Maja Chwalińska. Polska kwalifikantka sprawiła, że oczy całego tenisowego świata są zwrócone właśnie na nią. Jest pierwszą tenisistką globu w erze open, która w stolicy Francji przeszła tę spektakularną drogę od eliminacji do wielkiego finału!

Maja Chwalińska: Jestem ogromnie wdzięczna kibicom

Na konferencję prasową przyszła wyraźnie zachrypnięta. Przeziębienie widać było także na korcie, gdy w pewnym momencie służby medyczne pomogły naszej gwieździe w starciu z Dianą Sznajder złapać drugi oddech. Czy jest powód do niepokoju przed sobotnim finałem?

- Zaczęłam się czuć słabiej już po czwartej rundzie. Więc tak naprawdę dzisiaj jest już lepiej niż było wczoraj. Mam nadzieję, że już wychodzę na prostą - przekazała Chwalińska. I to jest bardzo cenna informacja. Na Polce ogromne wrażenie zrobiło to, jak bardzo wypełnione niemal w komplecie trybuny na korcie centralnym sprzyjały właśnie jej. Jak to się robi, by zjednać sobie taką sympatię?

- Prawdę mówiąc nie mam pojęcia. Jedyne, co mogę powiedzieć, to naprawdę jestem ogromnie wdzięczna. I mam nadzieję, że kibice zjawią się też w sobotę - z wdziękiem zareagowała Maja. I tego może być pewna, że nikt jej nie zawiedzie.

Zawodniczka klubu z Bielska-Białej miała już w nogach osiem meczów, to był jej dziewiąty w tym turnieju, a po raz pierwszy w dodatku nie miała dnia przerwy. Na ile trudno było jej zregenerować się i czy taka sytuacja wymagała jakiejś zmiany?

- Cieszę się, że mogłam się dzisiaj wyspać. To była tak naprawdę jedyna zmiana, bo zazwyczaj grałam pierwsze mecze, więc budziłam się dość wcześnie. A w tym dniu meczowym mogłam sobie pozwolić, by mieć wolny poranek, co bardzo lubię i doceniam - przyznała.

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Spektakularny styl gry sprawia, że 24-latka rozkochuje w sobie kibiców z wszystkich kontynentów. A już co najmniej zwraca na siebie uwagę, bo to jest absolutny powiew świeżości w zawodowym tourze. Nie jest więc przypadkiem to, że od kilku spotkań przybywa na konferencjach zagranicznych dziennikarzy, którzy w piątek bardzo szczelnie wypełnili największą salę medialną. W angielskiej części powiedziała o swoim uwielbieniu do Federera i wielkiej trójki, więc padło do niej pytanie, czy wyobraża sobie, że za chwilę w ten sposób znawcy będą mówić o niej.

- Nie no, to by zabrzmiało, jakbym porównywała się do tej wielkiej trójki. A w ogóle nie. W tej chwili ciężko jest mi znaleźć słowa i przetworzyć to wszystko, co dzieje się obecnie. Na razie może to zostawmy, a skupmy się na tym turnieju - roześmiała się Chwalińska.

Oczywiście jednym z istotnych wątków był nadchodzący, sobotni spektakl, czyli starcie Polki z drugą z rzędu Rosjanką, Mirrą Andriejewą. Groźna przeciwniczka zmiotła marzenia Marty Kostiuk z powierzchni ziemi. Jak zagrać przeciwko tej tenisistce, aby ją pokonać?

- Na razie o tym nie myślę, zostawię to sobie na piątek, by chociaż chwilkę pocelebrować to zwycięstwo. A w sobotę na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. To zawodniczka z topu, gra niezwykle solidnie. I bardzo też lubię oglądać ją na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię. I zobaczymy, na ile to wystarczy - odparła Chwalińska.

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska MOHAMMED BADRA EPA

Maja Chwalińska MOHAMMED BADRA EPA





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