Chwalińska przegrała w finale, ale i tak może się cieszyć. Zgarnęła ponad 6 milionów

Maja Chwalińska swój udział w tegorocznym Roland Garros rozpoczęła od kwalifikacji. Te przebrnęła bez straty nawet jednego seta. Później jak burza przechodziła przez kolejne rundy w imprezie głównej, szokując cały świat tenisa. Na przestrzeni całego turnieju zarobiła już blisko dwukrotność sumy, którą zainkasowała przez całą karierę.

Polka wywalczyła sobie jednak szansę na kolejny wielki finansowy zastrzyk w portfelu. Chwalińska w półfinale imprezy pokonała Dianę Sznajder. Dzięki temu rówieśniczka i przyjaciółka Igi Świątek dostała szansę na powtórzenie sukcesu Polki z 2020 roku, gdy Iga wygrała pierwszy Roland Garros w karierze.

Fortuna dla Chwalińskiej. Polka zarobiła ponad sześć milionów

W finale po drugiej stronie siatki stała Mirra Andriejewa, dla której również był to pierwszy w karierze mecz o jeden z czterech najważniejszych tytułów w tenisie. Oprócz prestiżu, trofeum i wielu innych przywilejów panie walczyły także o gigantyczne pieniądze. Organizatorzy dla wygranej przewidzieli bowiem fortunę.

Za wygraną w finale przyznano bowiem nagrodę w wysokości dokładnie 3 272 137 dolarów. To równowartość ponad 12 milionów złotych brutto po obenym kursie. Ostatecznie pełna kwota trafi w ręce Andriejewej. W jej przypadku w przeliczeniu na ruble będzie to ponad 120 milionów.

Chwalińska jednak i tak może się cieszyć. Z Paryża wyjedzie bowiem bogatsza o 1 636 068 dolarów. Po przeliczeniu na złotówki ta kwota przekroczy nieznacznie sześć milionów brutto. Polka musi odprowadzić od tej sumy około 40 procent podatku z tytułu obowiązującego prawa francuskiego.

Maja Chwalińska zanotuje gigantyczny awans w rankingu WTA po Roland Garros Anne-Christine POUJOULAT AFP





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