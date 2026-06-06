Chwalińska przegrała w finale, ale i tak może się cieszyć. Zgarnęła ponad 6 milionów

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Maja Chwalińska swoimi występami w Roland Garros stopniowo szokowała świat coraz bardziej. Przygoda polskiej kwalifikantki zakończyła się bowiem na finale imprezy. W tym po drugiej stronie siatki stała Mirra Andriejewa. Na szali leżał tytuł, a także gigantyczne pieniądze. Polka walczyła o ponad 12 milionów złotych brutto. Ostatecznie pełna suma trafi do Rosjanki, a Chwalińska zarobiła nieco ponad 6 milionów złotych.

Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaIan MacNicolGetty Images

Maja Chwalińska swój udział w tegorocznym Roland Garros rozpoczęła od kwalifikacji. Te przebrnęła bez straty nawet jednego seta. Później jak burza przechodziła przez kolejne rundy w imprezie głównej, szokując cały świat tenisa. Na przestrzeni całego turnieju zarobiła już blisko dwukrotność sumy, którą zainkasowała przez całą karierę. 

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Polka wywalczyła sobie jednak szansę na kolejny wielki finansowy zastrzyk w portfelu. Chwalińska w półfinale imprezy pokonała Dianę Sznajder. Dzięki temu rówieśniczka i przyjaciółka Igi Świątek dostała szansę na powtórzenie sukcesu Polki z 2020 roku, gdy Iga wygrała pierwszy Roland Garros w karierze.

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W finale po drugiej stronie siatki stała Mirra Andriejewa, dla której również był to pierwszy w karierze mecz o jeden z czterech najważniejszych tytułów w tenisie. Oprócz prestiżu, trofeum i wielu innych przywilejów panie walczyły także o gigantyczne pieniądze. Organizatorzy dla wygranej przewidzieli bowiem fortunę.

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Za wygraną w finale przyznano bowiem nagrodę w wysokości dokładnie 3 272 137 dolarów. To równowartość ponad 12 milionów złotych brutto po obenym kursie. Ostatecznie pełna kwota trafi w ręce Andriejewej. W jej przypadku w przeliczeniu na ruble będzie to ponad 120 milionów.

Chwalińska jednak i tak może się cieszyć. Z Paryża wyjedzie bowiem bogatsza o 1 636 068 dolarów. Po przeliczeniu na złotówki ta kwota przekroczy nieznacznie sześć milionów brutto. Polka musi odprowadzić od tej sumy około 40 procent podatku z tytułu obowiązującego prawa francuskiego.

Uśmiechnięta tenisistka w jasnej koszulce trzyma rakietę w jednej ręce i macha do publiczności, stojąc na korcie podczas turnieju.
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