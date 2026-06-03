Ćwierćfinały Roland Garros w górnej części drabinki singla kobiet przyniosły dość zaskakujące pary. Największą niespodzianką była oczywiście obecność Mai Chwalińskiej - jedynej nierozstawionej tenisistki w najlepszej "8" tegorocznej imprezy w Paryżu. Polka rywalizowała dziś z Anną Kalinską. Nasza reprezentantka wyeliminowała kolejną rozstawioną rywalkę - tym razem 7:6(3), 6:3. W ten sposób zagwarantowała sobie miejsce w TOP 30 rankingu WTA oraz debiut w wielkoszlemowym półfinale.

Po meczu z udziałem 24-latki nadszedł czas na wyłonienie jej przeciwniczki w kolejnej fazie. Na Court Philippe-Chatrier zameldowała się Aryna Sabalenka. Liderka kobiecego zestawienia mierzyła się z Dianą Sznajder. Białorusinka była zdecydowaną faworytką starcia z Rosjanką. Turniejowa "1" zaprezentowała się ze świetnej strony podczas pojedynku z Naomi Osaką, wygrywając 7:5, 6:3. Dziś największe wyzwanie dla tenisistki z Mińska mogły stanowić zmienne warunki. Było znacznie chłodniej niż w poprzednich dniach, do tego mocno wiało. To stawiało pewien znak zapytania, jak najwyżej rozstawiona zawodniczka poradzi sobie w tej aurze.

Roland Garros: Aryna Sabalenka kontra Diana Sznajder w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Na "dzień dobry" obejrzeliśmy długi gem, toczący się na przewagi. Ostatecznie Aryna nie musiała bronić break pointów, utrzymała swoje podanie. Po zmianie stron podobny scenariusz przydarzył się przy rozdaniu Sznajder. Od stanu 1:1 na korcie rządziła tenisistka z Mińska. Po tym, jak w piątym gemie wyszła z wyniku 15-40 i utrzymała serwis, zrobiły się trzy "oczka" przewagi na korzyść Białorusinki. Sabalenka nie zamierzała na tym poprzestać. Chwilę później ponownie przełamała podanie Diany, przez co już przy 5:1 mogła zamykać partię.

Turniejowa "1" nie wykorzystała jednak dwóch setboli, nieco się rozluźniła. Sznajder zniwelowała część strat, korzystała ze słabszego fragmentu w wykonaniu Aryny. Doszło do tego, że Rosjanka mogła całkowicie zniwelować różnicę przełamań. W trakcie dziewiątego rozdania miała break pointa, ale finalnie Białorusinka nie dała się dogonić. Wygrała trzy ostatnie akcje i zapisała na swoim koncie premierową odsłonę rezultatem 6:3.

Po lepszej końcówce pierwszego seta, Sznajder z pewnością liczyła na mocniejszą inaugurację drugiej część pojedynku. Rosjanka już na "dzień dobry" zanotowała jednak rozczarowujący moment, nie wykorzystała prowadzenia 40-15 przy własnym podaniu. Po piątym gemie przewaga Białorusinki zrobiła się jeszcze bardziej pokaźna. W pewnej chwili Sabalenka miała 4:1 i 30-0 przy swoim serwisie. Wtedy wkradło się podobne rozluźnienie, co w premierowej fazie spotkania. Zniknęło jedno przełamanie, potem Diana złapała nawet kontakt, broniąc break pointa przeciwniczki na 5:2.

Po zmianie stron zrobiło się gorąco, Sznajder miała w sumie trzy szanse na remis. Ostatecznie Aryna utrzymała jednak swoje podanie i znalazła się o jedno "oczko" od awansu. Białorusinka nie dokończyła sprawy. Gdy serwowała po zwycięstwo, wypuściła z rąk wynik 30-15. Rosjanka przełamała i zrobiło się 5:5. To nie był koniec fatalnego zwrotu akcji z perspektywy Sabalenki. Najpierw Diana dorzuciła szóstego gema na swoje konto, a potem tenisistka z Mińska znów nie utrzymała podania, mimo prowadzenia 30-15. W ten sposób Sznajder zapewniła decydującą odsłonę spotkania, zapisując rezultat 7:5.

Sznajder poczuła swoją szansę i nie zwalniała tempa na początku trzeciego seta. Pewnie utrzymała podanie, a później zgarnęła przełamanie, wykorzystując czwartego break pointa po długiej walce na przewagi. Sabalenka wyglądała na zupełnie pogubioną. Nie zdołała się już odbudować do końca spotkania. Ostatecznie to Diana Sznajder zagra w półfinale z Mają Chwalińską, dzięki zwycięstwu 3:6, 7:5, 6:0. Czwartkowy pojedynek zaplanowano jako drugi w kolejności od godz. 15:00. Wcześniej zobaczymy potyczkę Marty Kostiuk z Mirrą Andriejewą.

Dokładny zapis relacji z meczu Aryna Sabalenka - Diana Sznajder jest dostępny TUTAJ. Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Aryna Sabalenka MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Diana Sznajder DIMITAR DILKOFF AFP

Maja Chwalińska MATTHIEU MIRVILLE AFP





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