Chwalińska polską rewelacją w Paryżu. Szaleństwo, trener Mai reaguje

Szczęśliwy, bardzo szczęśliwy - twarz trenera aż promienieje, czemu trudno się dziwić.

Jaroslav Machovsky, trener Mai Chwalińskiej: - No tak, jestem bardzo szczęśliwy. Cieszy mnie, jak Maja dotąd poradziła sobie w turnieju. I zobaczymy, jak da radę dalej, bo to jeszcze nie koniec.

W takim stylu, jak Maja, nie gra 99 procent zawodniczek w tourze. Do tego wzmocniła się z Maciejem Ryszczukiem, ale dochodzi ta czeska szkoła tenisa, z której korzystał choćby Łukasz Kubot.

- Cieszy mnie, że to tak widać. Maja gra bardzo inteligentny tenis. Musi tak grać, bo jej fizyczne parametry nie są takie, jak u większych kobiet. Jednak z tym, co ma, świetnie daje sobie radę. Jest ze swoim tenisem bardzo specyficzna, ale na dziś dobrze przygotowana do grania. I to rozwijamy.

Wierzymy, że Maja wytrzyma trudy, całe szczęście w imprezie wielkoszlemowej gra się co dwa dni. Maria Sakkari miała swoje problemy w ostatnich latach, ale ją także stać na sprawienie dużej niespodzianki.

- One już w zeszłym roku grały dłuższy mecz, Maja przegrała dopiero w trzech setach. Od tamtego czasu dołożyła jednak trochę siły i zobaczymy, jak zakończy się ich nadchodząca konfrontacja. Maria to bardzo doświadczona zawodniczka, ale może być zaskoczona, bo Maja przez ten ponad rok na pewno się zmieniła, to znaczy poszła do przodu.

Styl gry Mai, zupełnie nieszablonowy, robi gigantyczne wrażenie. Wiele osób mówi, że to jest zwycięstwo tego tenisa, jaki chcieliby oglądać, czyli przeciwieństwo siłowego.

- Tak, jej tenis jest bardzo ciekawy, powiedziałbym taki finezyjny. Ale wiadomo, że do takiej gry, przy swoich ograniczeniach, musi być bardzo dobrze przygotowana, żeby utrzymać w wymianach przeciwniczki. Gdy, jak to mówię, "przeżyje" dwa-trzy uderzenia, od razu to, co proponuje na korcie, staje się nieprzyjemne. I tak musi grać, czyli bazować na tenisowej inteligencji, tak dalekiej od najczęstszego "bum-bum".

Trenerzy, z którymi rozmawiam, zwracają uwagę na to, że mnóstwo tenisistek z topu nie jest jeszcze zupełnie nauczonych gry z Mają. Paradoksalnie jest trudniejsza dla najlepszych niż rywalek niżej notowanych, z którymi rywalizowała częściej.

- Ja myślę, że to akurat nie ma tak zasadniczego znaczenia. Na pewno dochodzi to, że te z wyższych miejsc grają mocniej, są przyzwyczajone do intensywności, choć faktycznie zdążyły przywyknąć do innego stylu gry. Nie ma wielu zawodniczek, które potrafiłyby w ten sposób grać.

Maja powiedziała po meczu z Elise Mertens, gdy przezwyciężała gigantyczne problemy fizyczne, że pewnie przy turnieju innej rangi nie podejmowałaby aż takiego ryzyka. "Jednak gdzie ryzykować, jak nie na Wielkim Szlemie?" - mówiła. To też pokazuje, że jest w stanie przesuwać swoje granice, co w zawodowstwie chcąc nie chcąc jest nieodzowne.

- Jest tak, to prawda. Tenis jest sportem bardzo wymagającym. A jej tenis wymaga jeszcze więcej, bo ona musi być fizycznie naprawdę bardzo dobrze przygotowana. Jestem wdzięczny, w jaki sposób pomaga jej Maciej Ryszczuk, co bardzo dużo poprawia. Wcześniejszym trenerom też jesteśmy wdzięczni, jak Mietek Bogusławski i Jola Rusin, którzy bardzo pomagali. Teraz to wszystko kontynuujemy, a rozwój fizyczny otwiera drzwi do jej możliwości tenisowych. Gdyby tego nie robiła, byłaby wolniejsza, a być spóźnioną na tym poziomie powodowałoby, że byłaby pod grą z najlepszymi kobietami.

W czym widzi pan u Mai największy potencjał do rozwinięcia?

- Przede wszystkim ważne jest jak najczęściej grać na tym poziomie, przyzwyczajając się do szybkości. A jeśli chodzi stricte o poprawę, to w stylu gry. To jeszcze jest nieukończone. Maja może jeszcze więcej chodzić na siatkę i być kreatywniejsza. Tam są jeszcze duże rezerwy, które spróbujemy uwolnić. A do tego przyjdzie naturalna pewność siebie i jeszcze większe zaufanie w to wszystko, co już ma.

Maja ma ciekawą budowę, bo choć jest niska, to proporcjonalnie ma dosyć długie nogi.

- Tak, tak. I to jej sporo pomaga, dzięki temu dużo ogarnia przestrzeni. Bardzo dobrze się rusza. Jej bieganie i generalnie poruszanie się po korcie są niesamowite. Ma do tego ogromną czutkę, to jej bardzo mocna strona.

Podoba się panu, jak coraz więcej ludzi mówi o niej "Maja-czarodziejka kortów"?

- Bardzo mi się podoba. Gdy w zeszłym roku byliśmy w Rende we Włoszech, to podszedł do mnie jeden trener i powiedział: "dawno nie widziałem kogoś, kto tak mądrze gra". Ogromnie mu się to podobało, był zadowolony z gry Mai. Dużo osób gadało, że przy jej warunkach nie ma perspektywy. A ja uważam, że ma na tyle możliwości, by wygrywać z najlepszymi.

Maja jest tutaj gotowa, by zostać czarnym koniem turnieju?

- To by nas ogromnie cieszyło. Zobaczymy, jak trudy wytrzyma fizycznie. Wszystko jest możliwe, bo obracamy się wokół sportu.

A skąd u pana taka świetna znajomość naszego języka?

- Już jakiś używam tego języka, pracuję w Bielsku-Białej z Mają. Więc człowiek siłą rzeczy się uczy, choć wiem, że wymaga to jeszcze dużej poprawy. Niemniej bardzo mnie cieszy, że możemy porozmawiać po polsku.

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska





