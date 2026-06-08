Chwalińska opuszcza Polskę. Nie zamierza czekać. Ujawniła konkretny powód

Morderczą batalię na francuskiej ziemi Maja Chwalińska rozpoczęła 18 maja. Najpierw trzy pojedynki w kwalifikacjach, potem siedem w turnieju głównym. Do tego zmagania z przeciążeniami mięśniowymi i przeziębieniem.

Żadna siła nie zatrzymała Polki przed finałem. Dopiero w meczu o tytuł za mocna okazała się Mirra Andriejewa, wygrywając 6:3, 6:2. Rosjanka wykorzystała atut świeżości, we wcześniejszych fazach turnieju na korcie spędziła aż siedem i pół godziny mniej.

Maja Chwalińska już po cudownej przygodzie w Paryżu. Tenis idzie na chwilę w odstawkę. "Potrzebuję wyjechać na kilka dni"

W niedzielę 24-letnia zawodniczka wypełniała jeszcze okołoturniejowe obowiązki. Spotkała się z polskimi dziennikarzami, by już na spokojnie uporządkować to, co wydarzyło się w stolicy Francji. Radość z sukcesu ogromna, ale ceną pozostaje eksploatacja organizmu - w takiej rozciągłości do tej pory przez Maję niedoświadczana.

- Będę miała chwilkę i na pewno tego potrzebuję, żeby wyjechać na kilka dni - oznajmiła z ulgą w głosie Chwalińska. - Troszkę się zresetować, odpocząć i później od razu wchodzę na trawę. A jaki kierunek? Wybieram się za granicę, tyle mogę powiedzieć.

Temat od razu został jednak "pociągnięty". To był przecież dobry moment, żeby zapytać, w jaki sposób bohaterka French Open najchętniej wypoczywa. Aktywnie czy może raczej woli poleniuchować beztrosko w promieniach słońca?

- Raczej na leżaku - nie czaruje Maja. - Lubię sobie poczytać książkę. Jestem taką... babcią chyba jednak w środku. Książka, herbata czy kawa. Przyjaciele, rodzina. Lubię poczytać fantastykę, lubię psychologię, tak sobie mieszam gatunkowo.

Trudno będzie się jednak całkiem odseparować się od wszystkiego, co dotyczy tenisa. Z prostego powodu - jeszcze w tym miesiącu czeka nas kolejna impreza wielkoszlemowa. W ostatniej dekadzie czerwca rusza Wimbledon.

Wszyscy wierzymy, że tegoroczny Roland Garros wcale nie był dla Mai przygodą życia.

- Na pewno czuję, że mam jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy przed sobą i mogę grać zdecydowanie lepiej. Jeżeli chcę się rozwijać. A chcę - deklaruje z uśmiechem Chwalińska.

Początek rywalizacji w Londynie już 29 czerwca. Ewentualnie... tydzień wcześniej, jeśli rewelacja paryskiego turnieju będzie musiała jednak przystąpić do kwalifikacji. Oficjalny wniosek o przyznanie Polce "dzikiej karty" trafił już do organizatorów. Niecierpliwie czekamy na werdykt.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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