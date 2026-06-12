Chwalińska odbiera tytuł. Wspaniałe wieści. WTA ogłasza ostateczny werdykt

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Maja Chwalińska nie przestaje odbierać wyrazów uwielbienia po fantastycznym w jej wykonaniu French Open. Niespełna tydzień po finale wielkoszlemowej imprezy ogłaszono wyniki głosowania kibiców na najpopularniejszą tenisistkę sezonu na kortach ziemnych. Polka okazała się bezkonkurencyjna, dystansując triumfatorkę turnieju Mirrę Andriejewą. Przewaga naszej bohaterki z Paryża okazała się miażdżąca.

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Maja Chwalińska przegrała z Mirrą Andriejewą (na małym zdj.) w finale French Open, ale to ona podbiła serca sympatyków tenisa AFP

"Star of the Swing" - pod takim szyldem po każdym etapie trwającego sezonu prowadzony jest wśród kibiców plebiscyt na najpopularniejszą tenisistkę. Po tegorocznej edycji Roland Garros wybór był naprawdę prosty. Niemal co drugi głos powędrował do Mai Chwalińskiej.

Polka uzyskała aż 46. proc. wskazań. Triumfatorka turnieju Mirra Andriejewa tym razem musiała zadowolić się drugim miejscem (24 proc.). A podium uzupełniła Marta Kostiuk (17 proc.), pogromczyni Igi Świątek w IV rundzie.

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Maja Chwalińska numerem jeden. W Paryżu skradła serca kibiców z całego świata

"Wygrała 9 meczów w ciągu 18 dni, stając się pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału Roland Garros, tracąc po drodze zaledwie jednego seta" - to fragment komunikatu zamieszczonego na oficjalnej witrynie internetowej WTA.

Chwalińska przystępowała do tegorocznego French Open jako 114. zawodniczka światowego rankingu. Wygrała trzy pojedynki w kwalifikacjach, a potem pomknęła aż do finału w fantastycznym stylu. Dopiero tam uległa Andriejewej 3:6, 2:6.

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Dla fanów tenisa to jednak Polka była numerem jeden na mączce. Na korcie imponowała gracją i inteligencją, a poza nim była po prostu zjawiskowa. Zyskiwała sympatię niemal każdym gestem i wypowiedzianym słowem. Czarująca i autentyczna zarazem.

W Paryżu zgarnęła 1,4 mln euro (blisko 6 mln zł) i wróciła stamtąd jako 21. rakieta świata.

"Chwalińska jest czwartą zwyciężczynią głosowania fanów na Gwiazdę Swingu w tym roku po Jelenie Rybakinie (Australian Swing), Karolinie Muchovej (Swing Bliskiego Wschodu) i Arynie Sabalence (Sunshine Swing)" - kwituje WTA.

Teraz pora na korty trawiaste. Już w środę zapadnie decyzja, czy Chwalińska zagra w Wimbledonie dzięki "dzikiej karcie". Jeśli nie otrzyma takiej szansy, podobnie jak w stolicy Francji rozpocznie zmagania od trzystopniowych kwalifikacji.

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Zawodniczka tenisowa wykonuje dynamiczny zamach rakietą podczas meczu, skupiona na grze, ubrana w jasnożółty bezrękawnik sportowy.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP
tenisistka ubrana w niebieską sukienkę sportową wykonuje dynamiczny ruch, rozciągając się po piłkę podczas meczu na korcie ziemnym, w tle widoczne logo sponsora
Mirra AndriejewaBarbara GindlAFP
Tenisistka zaciśniętą pięścią i wyrazem silnych emocji na twarzy świętuje punkt na czerwonym korcie ziemnym.
Marta KostiukJULIEN DE ROSAAFP


Uroczyste spotkanie ministra Jakuba Rutnickiego z Mają Chwalińskąmateriały prasowe

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