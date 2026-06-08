Chwalińska o samotności. Przejmujące słowa na antenie. "Poddałam się wiele razy"

Kiedy nadeszła era Igi Świątek, wydawało się, że przez lata żadna inna polska tenisistka nie będzie w stanie generować u kibiców podobnych emocji. Ale tegoroczna edycja Rolanda Garrosa całkowicie zmieniła optykę rzeczy. Raczej na dłużej niż na chwilę.

Maja Chwalińska zdobyła serca nie tylko sympatyków tenisa i nie tylko tych znad Wisły. Zachwyciła przede wszystkim zjawiskową grą na korcie, ale też swoją osobowością. Teraz przekonuje się o tym na każdym kroku.

Maja Chwalińska budzi się w nowej rzeczywistości. "Czułam, że moje życie może się zmienić"

- Nadal do końca to wszystko do mnie nie dociera, bo jednak za dużo się wydarzyło w krótkim czasie - powiedziała bohaterka z Paryża na antenie TVN24. - Jeszcze jak byłam w Paryżu, czułam, że moje życie może się zmienić. Ale chyba nie byłam świadoma, jak bardzo i jak wiele osób mi kibicowało. W trakcie turnieju nie zaglądałam do social mediów. Na lotnisku w Warszawie był duży szok.

W poniedziałkowy wieczór Chwalińska gościła w programie "Fakty po Faktach". Rozmowa przebiegała w lekkiej i sympatycznej atmosferze. Nie zabrakło jednak wątków poważniejszych, o których 24-latka do tej pory nie mówiła lub mówiła niewiele.

- Tenis to bardzo samotny sport - zgodziła się z prowadzącą wywiad. - Jestem pewna, że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie ludzie, którzy mnie otaczają. Porażek na korcie będzie mnóstwo, bo one są nieodłącznym elementem sportu. Dlatego ludzie są tak ogromnie ważni.

Droga do finału French Open nie była usłana atłasem. Wiele lat wyrzeczeń, ciężkich treningów, momentów zwątpienia. Ale też pokonana depresja.

- Poddałam się wiele razy, ale wróciłam. Potrzebowałam chwili na poukładanie sobie kilku rzeczy w głowie. One nie były związane z tenisem, raczej ze mną i z tym, jak ja się czuję sama ze sobą. Wróciłam silniejsza - zapewnia Maja.

W najbliższych dniach będzie mogła odpocząć po szalonej przygodzie w Paryżu. Najpierw jednak trzeba pozwolić organizmowi, by odreagował.

- Na pewno zmęczenie jest i myślę, że będzie jeszcze większe, bo jednak te wszystkie emocje dopiero na mnie spadną. Na razie jeszcze mnóstwo we mnie adrenaliny. Ale będę miała czas, żeby przetrawić to, co się wydarzyło we Francji. I wykorzystam ten czas jak najlepiej - zapowiada Chwalińska.

Zaraz po krótkim urlopie rozpoczyna treningi na trawie. Na horyzoncie Wimbledon. Czy z "dziką kartą" dla Mai? Na to pytanie odpowiedź poznamy najpóźniej 17 czerwca.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Maja Chwalińska Emma Da Silva East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport