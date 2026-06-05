Chwalińska mogła nie zostać tenisistką. Inna wielka kariera stała przed nią otworem

Do obecnego sezonu najlepszym wynikiem Mai Chwalińskiej jeśli mowa o jej wielkoszlemowych zmaganiach było dotarcie do drugiej rundy Wimbledonu w 2022 roku, kiedy to najpierw ograła Katerinę Siniakovą, by później ulec Alison Riske-Amritraj.

Tegoroczny Roland Garros okazał się jednak dla 24-latki olbrzymim przełomem - nie tylko wyszła poza drugą rundę rywalizacji w Paryżu, ale w absolutnie sensacyjny sposób dotarła ona do finału współzawodnictwa.

Chwalińska w głównej drabince ogrywała kolejno Zheng, Mertens, Sakkari, Parry, Kalinską i Sznajder, a jej kolejną oponentką, już w bezpośredniej potyczce o trofeum, stała się Mirra Andriejewa. Niezależnie od wyniku 114. (jeszcze) rakieta świata i tak przeszła do historii, bowiem nigdy wcześniej do gry finałowej na RG nie przedarła się żadna uczestniczka kwalifikacji.

Tej niezwykłej sportowej opowieści jednak w ogóle mogło nie być, gdyby przed laty Maja Chwalińska zdecydowała się na inny rodzaj rozwoju swej kariery - a miała ku temu naprawdę dobrą okazję.

Maja Chwalińska trenowała też siatkówkę. Mogła zostać zdolną libero

Paweł Kałuża, pierwszy trener zawodniczki, w 2022 roku w rozmowie z dziennikarzem portalu "Weszło" Kacprem Marciniakiem opisał pewien bardzo ciekawy wątek dotyczący swej dawnej podopiecznej.

Zaczęło się od tego, że w roku 2007 Kałuża jako pracownik Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej zainicjował "Talentiadę" mającą wyłonić z miejscowych szkół dzieci chętne i zdolne do gry w tenisa. Jak łatwo się domyśleć, do programu trafiła też mała Maja, natomiast z czasem szkoleniowiec postanowił nieco urozmaicić rozwój swojej podopiecznej.

"Kiedy miała dziewięć lat, znalazłem w Dąbrowie Górniczej zajęcia siatkarskie i skierowałem tam rodziców Mai. A więc przez parę lat chodziła też na siatkówkę. Uprawiała dwa sporty. Byłem zwolennikiem tego, o czym słyszało się na Zachodzie - że sportowcy trenują parę dyscyplin, a dopiero potem kierują się w stronę specjalizacji" - opowiadał w rozmowie z Marciniakiem.

Na pewno ten sport jej sprzyjał. Dobrze sobie w nim radziła. Do dzisiaj jak spotykam byłego trenera Mai, to powtarza mi się, że gdyby Maja została przy siatkówce, to grałaby jako libero. I to w najwyższej klasie rozgrywkowej

Sama Chwalińska też wspominała ten wątek w wywiadzie z Piotrem Dąbrowskim z portalu tenis.net.pl w 2017 roku.

"Byłam dzieckiem, które rozpierała energia, chciałam robić po prostu wszystko. Na pewno nie potrafię usiedzieć w domu. Mogłabym uprawiać wszystko. Każda dyscyplina mi się podobała. Na początku jeszcze nie czułam tego, że to [tj. tenis - dop. red.] może być sport, któremu poświęcę całe życie" - opowiadała.

"Ale po kilku latach poczułam, że chyba idę w dobrą stronę i postawiłam tylko na tenis. Później trzeba było wybierać, szkoła, siatkówka, tenis. Było ciężko, ale ostatecznie w ogóle nie żałuję, że wybrałam tenis" - stwierdziła wówczas niespełna 16-letnia Chwalińska. Kluczowe, jak się zdaje, było tu to, że preferowała ona dyscypliny indywidualne.

Roland Garros 2026: Finał Chwalińska - Andriejewa już 6 czerwca

Finał Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa odbędzie się w sobotę 6 czerwca o godz. 15.00 - już teraz zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo w Interii Sport. Następnego dnia zaś odbędzie się finał singla panów i tym samym zostanie domknięty kolejny rozdział w historii Rolanda Garrosa - dla polskich sympatyków tenisa z pewnością już teraz wyjątkowy.

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Maja Chwalińska Wojciech Kubik East News

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP





Maja Chwalińska: Nie jestem przesądna, trenerzy już tak. Od trzech tygodni codziennie jedzą... [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia