Radość to już za mało. Po awansie do finału to chyba stan euforii.

Piotr Szczypka: - Euforia, której może po mnie nie widać, bo jestem po prostu w szoku. Nie wiem, co mam powiedzieć. Tak jak mówiłem już wiele razy, marzyliśmy o tym i wierzyliśmy, że to się stanie. Pracowaliśmy na to i i jest to spełnienie marzeń, ale w rzeczywistości chyba każdy, który wygrywa pierwszy Wielki Szlam... Znaczy jeszcze go nie wygraliśmy, ale dojście z eliminacji do finału to coś takiego, co życzę każdemu. Życzę każdemu takich emocji, bo nie da się tego opisać, ani kupić.

Ta obietnica z kąpielą w Sekwanie dotyczyła awansu do finału czy zwycięstwa?

- Powiedziałem, że jak wygra Wielkiego Szlema, to skoczę. Mam tu kąpielówki, bo wiedziałem, że będą upały. Szkoda, że teraz jest zimno, więc chyba nie będzie to aż takie przyjemne i muszę sprawdzić temperaturę w Sekwanie. Znalazłem już drugiego trenera, który powiedział, że skoczy razem ze mną, żeby było mi raźniej. No więc to nie jest problem. Syn mi mówił, że tam są pijawki i będę musiał iść do dermatologa, ale co tam.

Jak wygląda sytuacja ze stanem zdrowia Mai?

- Jest obandażowana, to są przywodziciele, ale na szczęście w sztabie cały tydzień jest z nami Maciek Ryszczuk i staje na głowie, żeby jej pomóc. Dojechał też prywatnie wielki jej kibic Jasiek Paradowski, wspaniały doktor z Krakowa, który operował jej kolano i bardzo jej pomógł. Więc mamy dwóch fachowców najwyższej klasy w hotelu, więc tutaj nie ma się co obawiać. Ona zrobi wszystko, żeby jak najlepiej zrehabilitować się przez te dwa dni. Na szczęście jest troszeczkę czasu. Z przywodzicielami jest tak, że bolą, ale nie może się to tak pogłębić, żeby musiała się stresować, iż potem wyeliminują ją na dłuższy czas z grania. To ją boli, bierze leki przeciwbólowe i wchodzi na kort, bo gra na adrenalinie. To bardzo ambitna, bardzo twarda dziewczyna. Jest strasznie twarda w tym turnieju i jestem przekonany, że po prostu zrobi wszystko, żeby wygrać ten finał.

Jest w tej chwili tak napędzona, pokazuje taką formę, taką odporność mentalną...

- Jeszcze przyjechał psycholog, więc już naprawdę chyba więcej nie można mieć.

Kto jest tym psychologiem?

- Może to zostawmy, bo na razie nie upoważniła mnie do tego. Więc na razie powiedzmy tylko, że jest pani psycholog.

Maja wspięła się już na 9-tysięcznik, z którego już tak blisko, by wskoczyć do raju.

- To znaczy myślę, że ona już jest w raju, choć teraz nawet nie sprawdzałem rankingu, ani ile zarobiła. To oznacza, że jest w każdym turnieju, nawet w "500" na 32 osoby. Jest w finale Rolanda, więc "Mister President of the British Tennis Association of Tennis Association, ambegin to you to give her a wildcard for the tournament. If not okay, we will fight in quallis" (tłum. Panie Prezesie Brytyjskiego Stowarzyszenia Tenisowego, proszę o przyznanie jej dzikiej karty na turniej. Jeśli nie, będziemy walczyć w kwalifikacjach). Teraz wszystko zmieni się o 180 stopni, ale uważam, że będzie paradoksalnie troszeczkę łatwiej, bo nie trzeba grać tych eliminacji. Można jechać trzy dni później, można lepiej zaplanować starty w turniejach.

- Przecież do tej pory wyglądało to tak, że zgłaszałem ją do czterech turniejów i sprawdzaliśmy co drugi dzień gdzie się dostanie, gdzie ją zapisać, a skąd ją odpisać. Lataliśmy z miejsca na miejsce, co jest bardzo męczące, a o czym ludzie nie wiedzą. Często oceniają po wynikach, a nie wiedzą, że zawodnik na przykład nie spał trzy czwarte nocy jednej czy drugiej, a musi wyjść na mecz, bo tak zaplanowano. Teraz może grać w tych największych turniejach, ma spokój finansowy, jest świadoma tego, że pokonała przecież dziewięć fantastycznych dziewczyn. To co więcej? Na pewno do niej to dociera, że może wygrać z każdym. Cieszyć się, pilnować zdrowia, trenować i korzystać z tych 15 lat ciężkiej pracy.

W Paryżu rozmawiał i notował Artur Gac

Maja Chwalińska Mustafa Yalcin AFP

Maja Chwalińska MOHAMMED BADRA EPA





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