Chwalińska już w kolejnej rundzie. Wieści z kortu głównego. Sensacja w Paryżu

Maja Chwalińska jak na razie uchodziła za tenisistkę solidną, która ze względu na ograniczenia fizyczne nie będzie w stanie przekroczyć pewnego etapu w swojej karierze. Polka od zawsze miała w sobie tę nutę magii, którą niegdyś prezentowała Agnieszka Radwańska. Brakowało jej jednak siły uderzeń.

Podczas tegorocznej edycji Roland Garros udowadnia jednak w każdym kolejnym meczu, że dzięki tej magii można wiele zdziałać. Przekonywały się o tym naprawdę poważne rywalki. Chwalińska eliminacje przebrnęła bez straconego seta. Pierwszym testem miał być mecz z Qinwen Zheng w drabince głównej.

Chwalińska już wie. Z nią zagra o ćwierćfinał

Ten zakończył się wygraną 2:0 Polki, podobnie jak spotkanie drugiej rundy z Elise Mertens. Dopiero w rywalizacji o 1/8 finału Maria Sakkari była w stanie urwać Mai seta, ale ostatecznie to Polka cieszyła się końcowego triumfu po trzech partiach. Mogła już wyczekiwać z kim zmierzy się o ćwierćfinał imprezy.

Tę sprawę rozstrzygnął mecz Amandy Anisimovej z Diane Parry. Faworytką spotkania na korcie imienia Philippe'a Chatriera była oczywiście szósta w rankingu WTA Amerykanka. Wyżej notowana z zawodniczek po pierwszym secie stanęła jednak pod ścianą, bo Francuzka wygrała tę partię 6:3.

W drugiej Amerykanka podniosła swój poziom, co pozwoliło jej na odrodzenie. Ostatecznie zobaczyliśmy w tym secie trzy przełamania, ale dwa z nich powędrowały na korzyść Anisimovej. Dzięki temu szósta zawodniczka rankingu wygrała 6:4, doprowadzając do decydującej partii.

W tej również nie brakowało emocji. Przez pierwsze sześć gemów wszystko wskazywało na super tie-break. W siódmym gemie Francuzka zdołała jednak przełamać rywalkę, przybliżając się do triumfu. Anisimova już przy kolejnej okazji odrobiła straty i z wyniku 4:3 zrobiło się 4:5.

Pod presją porażki musiała więc podawać Parry wspierana przez publikę. Sytuację wytrzymała wzorowo, doprowadzając do wyniku 5:5. Znów wszystko wskazywało na super tie-break. Ostatecznie do niego doszło w dużej mierze za sprawą prostych błędów Anisimovej w końcówce.

Rozstrzygającego trzynastego gema fatalnie rozpoczęła Amerykanka, przegrywając swoje podanie. Już w kolejnym punkcie straty jednak odrobiła. Chwilę później gra Anisimovej się posypała i Diane Parry mogła świętować triumf 10:3. Tym samym Maja Chwalińska zmierzy się z gospodynią.

Maja Chwalińska w meczu z Marią Sakkari, 30.05.2026 r.





