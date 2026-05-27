Artur Gac, Interia: Zacznijmy od twojej podopiecznej, Darii Snigur, która ograła w pierwszej rundzie Clarę Tauson. O zadowolenie nawet nie pytam, lecz przede wszystkim co doceniasz we grze 24-letniej Ukrainki?

Dawid Celt: - Przede wszystkim generalnie, całościowo patrząc na to, z którego miejsca zaczynaliśmy, a gdzie jesteśmy teraz, to jest ogromny sukces. Nastawienie Darii do gry na kortach ziemnych zawsze było fatalne. Przed rozpoczęciem tego okresu ona ze swoją grą w ogóle nie wierzyła w to, że może na tych kortach wygrywać mecze. A okazało się, że jednak może, bo naprawdę z jej perspektywy zagrała całkiem solidne, duże turnieje na kortach ziemnych. Puentując to wygranym meczem na Rolandzie, co z jej perspektywy na pewno jest przeogromnym sukcesem. Nie chcę powiedzieć spełnieniem marzeń, bo może to za duże słowo, ale ogromnym sukcesem. Więc na pewno z tego jestem zadowolony, z tej zmiany nastawienia i zmiany podejścia. Na tym bardzo dużo pracujemy, bo tenisowo Daria ma naturalny dar do kontroli piłki i do uderzania piłki. Uderza w sposób troszkę nietuzinkowy, zaskakujący dla rywalek. Cały czas pozostaje do wykonania duża praca nad sferą mentalną.

- Ma spore ograniczenia fizyczne, które próbujemy cały czas niwelować, choć nie jest to łatwa sprawa. Przede wszystkim jednak zmieniła swoje nastawienie. Uwierzyła w siebie i w to, że na tym korcie ziemnym, jeżeli spełni założenia i warunki, o których rozmawiamy, to jest w stanie grać całkiem nieźle i wygrywać. Wygrane mecze z Kasatkiną i Tauson, generalnie gdzie by one nie były, czy obie są w lepszej czy w gorszej dyspozycji, to z punktu widzenia Darii jest ogromny sukces.

Na Tauson przed rokiem w pierwszej rundzie potknęła się Magda Linette. Z kolei Maja Chwalińska także ma niedostatek warunków fizycznych, jednak sprawiła jedną z największych sensacji. Z kolei Magda wygrała po heroicznym boju. To dwie największe bohaterki otwarcia i pozytywne postaci na starcie drabinki głównej.

- Ja myślę, że wszystkie dziewczyny są bohaterkami i wszystkie zasłużyły na gratulacje, na słowa uznania za te zwycięstwa. Z punktu widzenia polskiego tenisa, polskiej kadry na pewno jest to świetna wiadomość, że mamy cztery reprezentantki Polski w drugiej rundzie. Mnie to osobiście bardzo cieszy. Maja wiadomo, jak to Maja, czarodziejka, zawsze nad nią się rozpływamy. Wybiła tenis z głowy Chince. Nie widziałem dawno takiego meczu, w którym ktoś tak drugiej osobie obrzydziłby tenis, jak to w poniedziałek zrobiła Maja swoją mądrą i konsekwentną grą. Ogromne gratulacje dla niej za przejście eliminacji, a teraz za pokonanie Chinki. Zagrała bardzo swobodnie bez żadnych kompleksów, to co umie najlepiej. Po prostu zawiązała nogi mistrzyni olimpijskiej.

- Magda Linette pokazała ogromny charakter. Pomimo upływu lat pokazuje, że cały czas cechy wolicjonalne są u niej na bardzo wysokim poziomie. Przepchnęła ten bardzo trudny mecz, walcząc po drodze ze swoimi słabościami. To był piekielnie wyczerpujący mecz. Warunki tutaj są ekstremalne, ja czegoś takiego nie przypominam sobie. Parę razy zdarzyło mi się tu być i pojedyncze dni oczywiście były ciepłe, ale takiego ciągu ekstremum sobie nie przypominam.

Zostały nam Iga Świątek i Magda Fręch. Dwie zupełnie różne historie, różna droga do zwycięstwa, ale finał taki sam.

-Iga zrobiła to co do niej należy. Myślę, że to była rywalka fajna na wejście w turniej. Trochę można było pograć w warunkach meczowych. Nie za groźna, też nie za słaba. Wiadomo, pierwsze rundy są bardzo trudne dla legend i tych najwyżej rozstawionych, zwłaszcza kiedy grasz z takimi przeciwnikami, o których niewiele wiesz i nie wiesz do końca czego spodziewać. Więc paradoksalnie jest parę niewiadomych, bo można spojrzeć na ranking i powiedzieć: "okay, ona jest taka, że tu się nic nie może wydarzyć", ale tak to nie działa.

- Magda Fręch też fajnie popracowała. Myślę, że popracowała na to, żeby Rumunka zeszła z kortu zeszła. W tych ekstremalnych warunkach nie wytrzymała, potem zaczęła wymiotować. Jednak to też za sprawą tej solidności i konsekwentnej pracy Magdy. Ruse po prostu tego nie dźwignęła.

Domknijmy jeszcze cały wątek reprezentacji Polski. Dobre wejście w turniej zanotował Hubert Hurkacz. U niego doszło do zmian trenera, jest zadowolony z efektów na treningach, ale wiadomo, że w warunkach meczowych to znacznie dłuższy proces. I poza jednym momencie w trzecim secie, o czym sam mówił, że zaliczył lekką zadyszkę, wyraźnie pokonał Hiszpana Jaume Munara.

- Na tyle, ile oglądałem to spotkanie, to rzeczywiście tak było. Te trzy sety wygrane przez Huberta były na niezłym poziomie. Agresywny, dobrze serwujący, fajnie operujący forhendem. Podobało mi się to, jak grał forhendem ze strony bekhendowej, jak obiegał bekhend i przejmował inicjatywę. Do tego ten wysoki topspin w tych bardzo szybkich i suchych warunkach, gdy piłka odbija się bardzo wysoko. To przełożyło się na solidne trzy sety w jego wykonaniu. W tym jednym przegranym trochę dopadła go zapaść, ale na szczęście bez wpływu i szybko zareagował, podnosząc poziom w czwartym secie. Trochę problemu było z domknięciem meczu, widać było, że pojawiło się nieco stresu, było trochę tak zwanego hebla, ale generalnie domknął to i za to wielkie brawa.

Twoja żona Agnieszka Radwańska kiedyś masę zdrowia zostawiała na korcie, a teraz też nie było prostą sztuką, by przez blisko 3 godziny sekundować Magdzie Linette z paryskiego piekarnika.

- Paradoksalnie czasami lepiej trochę się poruszać w tym słońcem niż siedzieć w jednym miejscu na metalowej ławce. To jest piekarnik, ale wiadomo, że w takiej sytuacji bohaterami są zawodnicy. To oni muszą wytrzymać biegając, walcząc ze stresem i z emocjami, a trenerzy muszą się po prostu jakoś do tego zaadaptować.

Rozmawiał w Paryżu - Artur Gac

