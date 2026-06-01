Chwalińska bohaterką Polski, Francuzom opadły szczęki. Stypa w "teatrze"

1 czerwca 2026 roku, godzina 14:54 - to dzień przełomu w karierze Mai Chwalińskiej. Ukochane dziecko swoich rodziców, którzy od początku turnieju są w Paryżu razem ze swoją pociechą, w dzień dziecka sama ufundowała sobie najpiękniejszy prezent.

Maja na salonach. Wejście godne mentalnej siłaczki

Maja na salony kortu centralnego Philippe'a Chatriera weszła ubrana na galowo. Po raz pierwszy zrezygnowała z żonkilowej bluzki, a jej miejsce zastąpił czarny, zadający szyku komplet. Całość uzupełniały białe dodatki, które są historią tego turnieju, czyli heroiczną postawą nowej ulubienicy polskich kibiców w poprzednich sześciu meczach. Bandaże ratowały ją fizycznie, a mentalność kazała jej przekraczać granice.

Codzienny magazyn Rolanda Garrosa określił Polkę mianem "zaskakująca". O Mai w zapowiedzi przeczytaliśmy niewiele, na okładce umieszczono tylko 23-letnią Diane Parry, dla której to także było otwarcie nowego rozdziału - nigdy wcześniej nie doszła bowiem dalej niż do 3. rundy wielkoszlemowego turnieju. W Tennisseum, czyli muzeum na terenie miasteczka Rolanda Garrosa, już (awansem) jest umieszczona na tablicy razem z największymi francuskimi zawodniczkami.

Zaczęła tak, jak pragnęliśmy, czyli bez żadnych kompleksów. Ale przecież ona już taka weszła na kort, ta uśmiechnięta buzia była zwiastunem tego, że 24-latka chce malować rakietą kolejny, w tenisowym tourze niekonwencjonalny obraz. - Maja nigdy nie bała się grać z zawodniczkami wyżej notowanymi i sławniejszymi. Raczej nie miała takiej tremy, zamiast stresu to wyzwala w niej dodatkowe siły - mówił mi jej ukochany tata Tomasz Chwaliński, chwalony co raz przez córkę, że w przeciwieństwie do mamy nieporównywalnie lepiej znosi stres.

Cudownie patrzyło się, jak Maja przed szeroką publicznością pokazuje wszystko to, z czego słynie. Forhendowy topspin, skróty, "slajsiki", loby, podbieranie piłki bekhendem niczym łyżeczką i nieustanna niekonwencjonalność. Znów była jak wybitny chirurg, który w lewej ręce ma przyrząd, a nim jest w stanie wyczarować każde panaceum.

Rumor ucichł, Francuzi przecierali oczy. Chwalińska się nie kłania

O tym, że Polka wyszła jak po swoje, mogliśmy się przekonać w szóstym gemie. Parry z całych sił walczyła, by nie stracić podania, w najtrudniejszych dla niej momentach publiczność potrafiła tak ryknąć, że czuliśmy się jak na fecie Paris Saint-Germain, a Maja jakby była kompletnie wyłączona. Francuzka ostatecznie wyszła z tarapatów, oddalając wywołanie tzw. momentum. Parry cały czas była jednak jednym kłębkiem nerwów i w newralgicznym fragmencie pierwszej partii zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała wywalczyła break'a.

Poszła po swoje w olśniewającym stylu, muskała każdą piłkę na polu serwisowym, aż kompletnie uciszyła wypełnione nie w komplecie, ale w zdecydowanej większości trybuny korty centralnego. Wynik 6:3 robił ogromne wrażenie.

Poetyką drugiego seta był trzeci gem. W krótkim czasie Chwalińska tak dwukrotnie ośmieszyła Parry, że zagraniczni dziennikarze na trybunie prasowej patrzyli po sobie. "Do licha, kim jest ta Polka?" - dokładnie to mówiły ich spojrzenia. W pięściarstwie zwykło się mawiać, gdy dysproporcja w walce jest olbrzymia, że dominujący pięściarz robi z drugiego przybory. Dokładnie taki obraz widziałem na korcie, patrząc na jakie głębiny technicznego tenisa podopieczna duetu czeskich szkoleniowców wciągnęła Parry. Trzeba jednak oddać przeciwniczce, że choć naruszona mentalnie, to z pomocą swoich kibiców świetnie się wyratowała, unikając ekspresowego przełamania.

Podanie Mai po raz pierwszy zaszwankowało w czwartym gemie drugiego seta. Wystarczyło, że nieco obniżyła jakość serwisu, a ulubienica gospodarzy zwietrzyła szansę na wymarzony moment. Była już o włos, ale zanim przyszła finalna wymiana, fani musi podtrzymać ją na duchu i dodać masę animuszu, bo zagoniona do siatki tak się zakręciła, że w odwrocie ślizgnęło ją i wywinęła orła na korcie. W odpowiedzi Chwalińska wymierzyła jeszcze jeden cios, zdobywając w porywającym stylu przełamanie! "Parry już chyba myśli, jak wytłumaczy się z tego meczu" - rzucił jeden z obserwatorów, co wydawało się być wcale nie od rzeczy, patrząc na postępującą mowę ciała sportsmenki z Nicei.

Polka tej sytuacji już nie wypuściła, kończąc mecz w kapitalnym stylu, przy pełnej dominacji. Dziś znów pękamy z dumy w miasteczku Rolanda Garrosa, koleżanka Igi Świątek w stylu terminatorki wyszła z cienia. Polski sport bezapelacyjnie ma nową bohaterkę!

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl

