Chcieli Sabalenki. Zamiast tego mecz "pułapka" dla Chwalińskiej

Dariusz Ostafiński, Interia: W czwartek Maja Chwalińska zagra o półfinał Roland Garros.

Wojciech Wrzoł, wiceprezes BKT Advantage Bielsko-Biała, klubu Chwalińskiej: Szkoda, że nie z Sabalenką. Byłoby trudniej, ale łatwiej. Mam na myśli to, że Maja mogłaby Aryną zakręcić i pomieszać jej w głowie. Białorusinka gra tak, jak Maja lubi. A Sznajder jest sprawna, gra kombinacyjnie i też szaleje w Paryżu, jak ta nasza Maja.

Wyjaśnia, dlaczego Sabalenka byłaba łatwiejszą rywalką

Przyznam, że też liczyłem na mecz z Sabalenką, bo to byłoby duże wydarzenie. Zderzenie takiej brutalnej siły z kombinacyjnym tenisem.

- Raz jeszcze powtórzę, dla Mai byłoby to idealne rozwiązanie, bo ona lubi takie mocno bijące zawodniczki, które trzaskają rakietą trochę tak, jak młotkiem. Dlatego Sabalenka byłaby prostszą rywalką niż Sznajder. Ten półfinał, to będzie takie spotkanie pułapka.

Mam jednak wrażenie, że nasza zawodniczka jest do niego nieźle przygotowana. Kalinska się postawiła, to był najtrudniejszy dotąd mecz Chwalińskiej.

- Kalinska rewelacyjnie trzymała piłkę w korcie. Oglądaliśmy długie wymiany, takie po dwadzieścia uderzeń. Umiała odebrać slajsa czy dropshota. Finalnie jednak to Maja okazała się lepsza i zagra o finał. I uprzedzę kolejne pytanie i powiem, że marzy mi się finał polsko-ukraiński z Kostiuk. Wcześniej myśleliśmy w klubie, że to będzie finał ze Switoliną, ale z Kostiuk to nawet będzie lepiej.

Dlaczego?

- One znają się od dziecka. Ich rodziny się znają. Rywalizowały w turniejach juniorskich. Obie są z bardzo silnego rocznika 2001. Z tego rocznika są też Iga Świątek, Anastazja Potapova i Olga Danilović. Wśród panów nie ma takiego jednego mocnego rocznika.

To był najtrudniejszy mecz dla Chwalińskiej w Paryżu

Rozmawiamy o finale, pan mówi, jakie ma marzenia, ale to chyba świeża sprawa. Przed turniejem chyba tego nie było?

- Przed turniejem mówiliśmy sobie, że najtrudniejsze będą kwalifikacje, a jak to przejdzie, to potem już pójdzie. Dla Mai bardzo trudny był mecz z Lamens, czyli ten ostatni w kwalifikacjach. A o finale pomyślałem po raz pierwszy po meczu z Sakkari. Wygrała pierwszego seta z Mają, dużo piłek spadło jej na linię. Maja jednak odwróciła to wszystko.

Pamiętam, jak przed tamtym meczem Mai rozmawiałem z jej menedżerem Piotrem Szczypką i on mi powiedział, że największym problemem dla Mai może być ona sama i presja, jaką na siebie nałoży.

- Tamten mecz z Sakkari pokazał jednak, że ona z siebie tę presję zdjęła. Wszystko z niej zeszło, uwierzyła w siebie po przejściu eliminacji. I tak ten serial trwa. Dodam tylko, że do meczu z Kalinską właśnie spotkanie z Sakkari uważałem za najlepsze i najtrudniejsze dla Mai. Teraz tym naj jest dla mnie mecz z Kalinską, a ten z Sakkari, to numer dwa.

Paryż oszalał na punkcie Chwalińskiej, a jak to wygląda w Bielsku?

- Nie ma szaleństwa, bo powiedziałbym, że my Maję znamy i szalejemy na jej punkcie od lat. Ona jest w naszym mieście bardzo rozpoznawalna. Dwa razy była sportowcem roku w Bielsku, tutaj jest królową od dawna.

Bielsko-Biała ma teraz z Chwalińską mały problem

Trudno będzie jej jednak zostać sportowcem roku teraz, bo ma mocnego konkurenta w osobie Kacpra Tomasiaka.

- My się śmiejemy, że nawet jak wygra Roland Garros i dołoży Wimbledon, to nie przeskoczy Kacpra. Chyba urząd miasta będzie musiał coś wymyślić, bo takiego sukcesu to tu dawno nie było. A Maję trzeba docenić, bo ona w Bielsku mieszka od sześciu lat i tu płaci podatki. Urodziła się w Miechowie i jest chyba najwybitniejszą sportsmenką z tego miasta, ale Bielsko to jest teraz jej dom.

Czyli Miechowianka mieszkająca w Bielsku przebija sufit.

- To prawda. W rankingu rośnie niesamowicie szybko. Przed Paryżem plan minimum, to było wejście do setki. Ja tylko przypomnę, że już dawno mogła być w setce. Po awansie do Wimbledonu, za który akurat nie przyznano punktów. A szkoda, bo już wtedy mogła zacząć budować swój ranking.

Wspomniał pan, że celem był awans do setki, ale to już nieaktualne.

- Teraz idziemy po trzynaste miejsce. Jeśli Maja wygra Roland Garros, to wskoczy na tę pozycję. I to będzie dobre odzwierciedlenie jej aktualnej pozycji w tenisie. Swoją drogą ciekaw jestem, co zrobią organizatorzy Wimbledonu. Chyba będą mieli zagwozdkę. Bo niby listy zamknięte, a Mai na nich nie ma. I teraz, jak wezmą Williams zamiast Chwalińskiej, to będzie głupio wyglądało. Po cichu liczę, że jednak mają jakąś dziką kartę dla Mai.

Zdradza przepis Chwalińskiej na sukces. Pada jedno nazwisko

Mówi się, że łatwiej wejść na szczyt, niż potem się na nim utrzymać.

- Wiem, o co panu chodzi. Maja jednak nie zniknie. Jak nie będzie kontuzji, to ona już w tej czołówce zostanie. Ze stresem już wie, jak sobie radzić. Ma doświadczonego trenera. Jaroslav Machovsky kiedyś pracował z takim tenisistą Jirim Veselym, który nawet ograł dwa razy Djokovića. I zrobił to, kiedy Djoković był w formie. Makovsky zna duże turnieje. Teraz jeszcze doszedł drugi trener Petr Hajek, były zawodnik. On też stoi za jej sukcesem. Spokojny, merytoryczny, dużo Mai pomógł. Panowie jeździli na zmianę z braku pieniędzy, ale teraz Maja zaczęła zarabiać, więc na kolejny turniej pojadą obaj. W ogóle team będzie większy. Tylko psychologa Maja nie potrzebuje, więc go nie weźmie.

Nie potrzebuje, bo?

- Bo ma w głowie poukładane. Przeszła współpracę z psychologiem, kiedy miała depresję i już wie, jak radzić sobie w trudnych momentach. Jakby taki sukces, jak ten teraz przyszedł kilka lat prędzej, to może psycholog byłby potrzebny. Wtedy mogłoby jej do głowy uderzyć. Teraz jednak nie ma takiego zagrożenia.

A pan jakoś potrafi wytłumaczyć nam to, co dzieje się w Paryżu?

- Siedem lat temu trenowała u nas Linda Noskova. Maja też z nią trenowała. Kiedy Linda zaczęła potem odnosić sukcesy, to Maja już wiedziała, że też może wygrywać z dziewczynami z czołówki. Zresztą w Paryżu wygrała trening z Osaką i to był kolejny sygnał. Wiara, pewność siebie, tego dotąd brakowało, bo grać Maja potrafi. A na trawie jeszcze lepiej niż na mączce. Ona twierdzi inaczej, ale ja wiem, że trawę kocha i tam ten jej slajs i kombinacyjna gra mogłoby się fajnie sprawdzić. Oby organizatorzy Wimbledonu tak o tym pomyśleli.

Maja Chwalinśka ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Aryna Sabalenka Burak Akbulut AFP

Diana Sznajder MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





Walia - Ghana. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport