Dziewięć triumfów ma już na koncie Maja Chwalińska w drugim wielkoszlemowym turnieju w tegorocznym kalendarzu tenisowym. To efekt rozpoczęcia gry w eliminacjach. Polscy kibice marzą, by za kilka godzin liczba ta wzrosła do dziesięciu. Łatwo jednak nie będzie, ponieważ o trofeum 24-latka zagra z plasującą się w pierwszej dziesiątce Mirrą Andriejewą. Rosjanka jest faworytką, ale nasza rodaczka ma przewagę ze względu na dużo mniejszą presję.

I nie zmienia tego nawet ogromny rozgłos dotyczący Miechowianki w mediach. Wydaje się, że z meczu na mecz na temat sportsmenki wypowiada się coraz większa grupa osób. Ta sytuacja nie do końca podoba się osobom ze środowiska. Najlepszy na to dowód? Piątkowy wpis Dawida Celta. Opiekun narodowej kadry nie wytrzymał na platformie X tuż przed północą, rozpoczynając tym samym dyskusję w komentarzach.

Celt ostro o tenisowych ekspertach. Błyskawiczna odpowiedź, dziennikarze w akcji

"Wysyp tenisowych ekspertów osiągnął poziom zenitu. Większość nie ma bladego pojęcia o czym mówi ale ma za to parcie na szkiełko" - napisał zirytowany, dodając emotikony popcornu. Na odpowiedzi długo nie musiał czekać. "To w sumie zwykle dobra wiadomość dla dyscypliny, gdy liczba 'ekspertów' pączkuje" - wyznał Piotr Jagiełło z TVP Sport. "Tylko się cieszyć, że tenis zyskuje popularność. Dla rasowych dziennikarzy w branży to tylko dobre wieści. Nie ma co zamykać na elitarne eksperckie grono" - dodał Maciej Turski z Kanału Sportowego.

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W dyskusji biorą udział także kibice. I nie wszyscy z nich zgadzają się z Dawidem Celtem. Mnóstwo osób podziela pogląd wyżej wspomnianych dziennikarzy. Jedno jest pewne, wpis osiągnął całkiem sporą popularność, bo przez noc zobaczyło go ponad dwadzieścia tysięcy użytkowników X. I zapewne liczba ta urośnie jeszcze do godziny 15:00, kiedy to na korcie pojawią się Maja Chwalińska oraz Mirra Andriejewa. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Dawid Celt Foto Olimpik / NurPhoto AFP

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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