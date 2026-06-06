Celt zirytowany. Gorąco przed meczem Chwalińskiej. Padły słowa krytyki

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Już dziś o godzinie 15:00 najważniejszy mecz w dotychczasowej karierze rozegra Maja Chwalińska. Przed wielkim finałem Rolanda Garrosa napięcie sięga zenitu. Potyczkę na pewno będzie obserwował trener kobiecej reprezentacji, Dawid Celt. Niecałą dobę przed jej rozpoczęciem trener postanowił jednak podgrzać atmosferę. "Większość nie ma bladego pojęcia" - wypalił w mediach społecznościowych na temat niektórych osób. Od razu poszedł też po… wirtualny popcorn.

Dawid Celt z ręką na twarzy, obok Maja Chwalińska w żółtej koszulce na korcie, oznaczona czerwonym kołem.
Dawid Celt ma już dosyć wysypu tenisowych ekspertów. Mocny głos przed meczem Mai ChwalińskiejFoto Olimpik / NurPhoto / ALAIN JOCARDAFP

Dziewięć triumfów ma już na koncie Maja Chwalińska w drugim wielkoszlemowym turnieju w tegorocznym kalendarzu tenisowym. To efekt rozpoczęcia gry w eliminacjach. Polscy kibice marzą, by za kilka godzin liczba ta wzrosła do dziesięciu. Łatwo jednak nie będzie, ponieważ o trofeum 24-latka zagra z plasującą się w pierwszej dziesiątce Mirrą Andriejewą. Rosjanka jest faworytką, ale nasza rodaczka ma przewagę ze względu na dużo mniejszą presję.

I nie zmienia tego nawet ogromny rozgłos dotyczący Miechowianki w mediach. Wydaje się, że z meczu na mecz na temat sportsmenki wypowiada się coraz większa grupa osób. Ta sytuacja nie do końca podoba się osobom ze środowiska. Najlepszy na to dowód? Piątkowy wpis Dawida Celta. Opiekun narodowej kadry nie wytrzymał na platformie X tuż przed północą, rozpoczynając tym samym dyskusję w komentarzach.

Ponad trzy godziny walki o finał Roland Garros. A potem krecz

Celt ostro o tenisowych ekspertach. Błyskawiczna odpowiedź, dziennikarze w akcji

"Wysyp tenisowych ekspertów osiągnął poziom zenitu. Większość nie ma bladego pojęcia o czym mówi ale ma za to parcie na szkiełko" - napisał zirytowany, dodając emotikony popcornu. Na odpowiedzi długo nie musiał czekać. "To w sumie zwykle dobra wiadomość dla dyscypliny, gdy liczba 'ekspertów' pączkuje" - wyznał Piotr Jagiełło z TVP Sport. "Tylko się cieszyć, że tenis zyskuje popularność. Dla rasowych dziennikarzy w branży to tylko dobre wieści. Nie ma co zamykać na elitarne eksperckie grono" - dodał Maciej Turski z Kanału Sportowego.

W dyskusji biorą udział także kibice. I nie wszyscy z nich zgadzają się z Dawidem Celtem. Mnóstwo osób podziela pogląd wyżej wspomnianych dziennikarzy. Jedno jest pewne, wpis osiągnął całkiem sporą popularność, bo przez noc zobaczyło go ponad dwadzieścia tysięcy użytkowników X. I zapewne liczba ta urośnie jeszcze do godziny 15:00, kiedy to na korcie pojawią się Maja Chwalińska oraz Mirra Andriejewa. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Zobacz również:

Maja Chwalińska będzie miała dziś genialny doping na korcie centralnym w Paryżu. Finał marzeń nadchodzi!
Roland Garros

Kibice Chwalińskiej "przejmują" Paryż. Historia dzieje się na naszych oczach

Artur Gac
Artur Gac
Zawodnik w biało-czerwonym stroju z godłem Polski na piersi siedzi na niebieskiej ławce, opierając łokcie o kolana i zakrywając twarz dłonią w geście rozczarowania lub zamyślenia; obok logo Copilot by Microsoft.
Dawid CeltFoto Olimpik / NurPhoto AFP
Zawodniczka tenisowa zakrywająca twarz dłonią w geście rozczarowania, ubrana w żółtą koszulkę bez rękawów, w tle sędzia na korcie.
Maja ChwalińskaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Zawodniczka tenisowa wykonuje dynamiczny zamach rakietą podczas meczu, skupiona na grze, ubrana w jasnożółty bezrękawnik sportowy.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP


Zespół Mai Chwalińskiej zabrał głos ws. sukcesu na Roland Garros. "Dopiero zaczyna to docierać"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja