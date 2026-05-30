Było już 0:3. Podopieczna Fissette wstała z kolan. 150 minut walki

Wim Fissette w drugiej połowie marca został zwolniony przez Igę Świątek. Belgjijski szkoleniowiec został zastąpiony przez Francisco Roiga. Polka pod wodzą Hiszpana spisuje się lepiej, a i Fissette długo na nową pracę czekać nie musiał. Tę zaproponowała mu jedna z najbardziej utalentowanych młodych zawodniczek.

Mowa o 19-letniej Victorii Mboko. Kanadyjka zatrudniła belgijskiego szkoleniowca już w maju. To właśnie pod wodzą Fissette'a szykowała się do występu w Roland Garros. W turnieju podprowadzającym do imprezy w Paryżu zakończyła swój udział na finale. W tym przegrała z Emmą Navarro.

Keys wyrzuca Mboko. Fissette jedzie do domu

W pierwszych dwóch meczach Roland Garros poradziła sobie dobrze, tracąc tylko jednego seta. W pokonanym polu zostawiła Bartunkovą oraz Siniakovą. W trzeciej rundzie czekał na Kanadyjkę ważny test. Tym była rywalizacja z mistrzynią Australian Open 2025, a więc Madison Keys.

Mecz rozpoczął się źle z perspektywy Mboko. 19-latka już w pierwszym gemie straciła bowiem podanie. Chwilę później straty odrobiła, żeby znów przegrać kolejnego gema serwisowego. Ostatecznie cały set padł łupem bardziej doświadczonej Amerykanki, która wygrała 6:3.

Przebieg drugiej partii w pewnym sensie był podobny. Mboko bowiem w pierwszym gemie serwisowym znów straciła podanie i po chwili przegrywała już 0:3. Wydawało się, że droga dla Keys już naprawdę prosta. Nic bardziej mylnego. Od tego momentu Kanadyjka wygrała siedem gemów, broniąc dwóch piłek meczowych, a Keys tylko dwa.

W związku z tym tenisistki rozegrały trzecią - decydującą partię. W tej górę wzięło doświadczenie Keys. Amerykanka przełamała Mboko dwa razy przy jednym takim przypadku po stronie Kanadyjki. Ostatecznie Keys wykorzystała pierwszą piłkę meczową w trzecim secie i po równo 150 minutach walki wygrała 7:5.

Victoria Mboko w Strasburgu przegrała finał, w Paryżu zaliczyła mocny start





