Było 10 minut do meczu Chwalińskiej. Nagła decyzja Francuzów. "Nie bali się"

Maja Chwalińska przebrnęła trzystopniowe eliminacje i pierwszy raz w swojej karierze zameldowała się do głównej drabince Roland Garros. Nikt z pewnością nie spodziewał się, że w Paryżu zrobi wielką furorę, będąc 114. rakietą świata. Tymczasem Polka pokonała kolejno: Zheng Qinwen, Elise Mertens, Marię Sakkari i Diane Parry.

Chwalińska gra o półfinał Roland Garros. Niespodziewana decyzja organizatorów

Dzięki temu zameldowała się w ćwierćfinale, w której jej rywalką jest Anna Kalinska. Tuż przed rozpoczęciem spotkania organizatorzy zdecydowali się na niespodziewany ruch, o czym poinformował dziennikarz Eurosportu, Paweł Kuwik. - Mimo zapowiadanych opadów organizatorzy nie boją się i panie będą grać przy otwartym dachu - przekazał na antenie telewizyjnej.

To zaskoczenie, ponieważ wszyscy byli przekonani, że dach na korcie imienia Philippe'a Chatrier dach będzie zamknięty, aby oszczędzić sobie nerwów związanych z kapryśną aurą. Widocznie organizatorzy mają na tyle dokładne prognozy pogody, które pokazują, że opady w trakcie polsko - rosyjskiego starcia nie są prognozowane.

Relację tekstową "na żywo" z meczu Chwalińska - Kalinska możecie śledzić w Interii Sport.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





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