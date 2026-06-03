Było 10 minut do meczu Chwalińskiej. Nagła decyzja Francuzów. "Nie bali się"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Maja Chwalińska robi prawdziwą furorę w tegorocznym Roland Garros. 24-latka dotarła do ćwierćfinału, a to wcale nie musi być koniec. Tuż przed pojedynkiem z Anną Kalinską organizatorzy turnieju zdecydowali się na niespodziewany ruch.

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Maja Chwalińska walczy o awans do półfinału Roland GarrosMATTHIEU MIRVILLEAFP

Maja Chwalińska przebrnęła trzystopniowe eliminacje i pierwszy raz w swojej karierze zameldowała się do głównej drabince Roland Garros. Nikt z pewnością nie spodziewał się, że w Paryżu zrobi wielką furorę, będąc 114. rakietą świata. Tymczasem Polka pokonała kolejno: Zheng Qinwen, Elise Mertens, Marię Sakkari i Diane Parry.

Chwalińska gra o półfinał Roland Garros. Niespodziewana decyzja organizatorów

Dzięki temu zameldowała się w ćwierćfinale, w której jej rywalką jest Anna Kalinska. Tuż przed rozpoczęciem spotkania organizatorzy zdecydowali się na niespodziewany ruch, o czym poinformował dziennikarz Eurosportu, Paweł Kuwik. - Mimo zapowiadanych opadów organizatorzy nie boją się i panie będą grać przy otwartym dachu - przekazał na antenie telewizyjnej.

To zaskoczenie, ponieważ wszyscy byli przekonani, że dach na korcie imienia Philippe'a Chatrier dach będzie zamknięty, aby oszczędzić sobie nerwów związanych z kapryśną aurą. Widocznie organizatorzy mają na tyle dokładne prognozy pogody, które pokazują, że opady w trakcie polsko - rosyjskiego starcia nie są prognozowane.

Relację tekstową "na żywo" z meczu Chwalińska - Kalinska możecie śledzić w Interii Sport.

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