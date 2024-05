Była na ścieżce Świątek, pokonała Polkę w zeszłym roku. Właśnie odpadła z Roland Garros

Weronika Kudermietowa odpadła z turnieju. Rosjanka nie zagra z Igą Świątek

Początek meczu o awans do drugiej rundy okazał się wyrównany. Pierwsze gemy trafiły na konto zawodniczek serwujących. Przełom nastąpił w szóstym gemie. Wtedy to Czeszka wypracowała sobie pierwszego break pointa w spotkaniu i od razu go wykorzystała. Będąca na fali Bouzkova wygrała wszystkie gemy do końca partii i zamknęła ją wynikiem 6:2.