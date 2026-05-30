Maja Chwalińska przeżywa obecnie przygodę, której prawdopodobnie nie zapomni już do końca życia. Kilkadziesiąt dni temu udało jej się wywalczyć premierową kwalifikację do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa.

Kwalifikantki bardzo często kończą swoją przygodę z największymi tenisowymi turniejami na dość wczesnych etapach. Inaczej sprawa ma się jednak z zawodniczką z kraju nad Wisłą. W pierwszej rundzie paryskiej imprezy Chwalińska odprawiła z kwitkiem mistrzynię olimpijską z 2024 roku - Qinwen Zheng.

Później trafiła ona jednak na znacznie bardziej wymagającą przeciwniczkę - Elise Mertens. 21. rakieta świata nieoczekiwanie także została dość gładko pokonana przez debiutującą w głównej drabince turnieju Chwalińską.

Ogromne wzruszenie po pokonaniu Sakkari. Chwalińska nie potrafiła ukryć emocji

Przygoda życia tenisistki z kraju nad Wisłą trwała nadal. W 1/16 finału wielkoszlemowego turnieju French Open Chwalińska trafiła na Marię Sakkari, a więc niegdysiejszą "3" rankingu WTA. To starcie rozpoczęło się inaczej, niż dotychczasowe mecze Polki w Paryżu. W pierwszym secie Chwalińska została bowiem całkowicie zdeklasowana.

Przełamanie nadeszło dopiero w drugiej odsłonie meczu. Ona również rozpoczęła się na korzyść Greczynki, lecz po dwóch przełamaniach Polka zbudowała sobie bezpieczną przewagę. Ta ostatecznie pozwoliła jej na wyrównanie stanu rywalizacji. W trzecim secie Chwalińska grała natomiast jak z nut. Kompletnie rozbita Sakkari próbowała jeszcze wrócić do tego starcia, lecz nie udało jej się już przeciwstawić rozpędzonej Polce.

To zwycięstwo kosztowało Maję Chwalińską naprawdę wiele wysiłku. W pewnych momentach wydawało się już, że tenisistka z kraju nad Wisłą żegna się z wielkoszlemowym turniejem. Nagromadzone emocje znalazły upust tuż po ostatniej wymianie. Chwalińska momentalnie ukryła twarz w rękach, a w jej oczach zaczęły pojawiać się łzy radości. Nic dziwnego, bowiem tegoroczny turniej im. Rolanda Garrosa jest bezdyskusyjnie jedną z najpiękniejszych przygód w karierze tenisistki z Dąbrowy Górniczej.

Chwilę później polska rewelacja French Open wypowiedziała się na temat scen, które miały właśnie miejsce na paryskich kortach.

Mam w sobie dużo emocji, trudno o tym mówić. Trochę nie wiem co się dzieje, ale dziękuję wam za przybycie, kibicowanie, za polskie flagi, które przynieśliście. Byłam bardzo zmęczona, dałam z siebie wszystko, bo w pierwszym secie nie wyglądało to dobrze [...]. Chciałam walczyć do końca i wierzyć, że odwrócę mecz.

Maja Chwalińska

Maja Chwalińska

Maja Chwalińska





