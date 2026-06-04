Była 1:12 w nocy. Komunikat ws. meczu Chwalińskiej. Wątpliwości rozwiane

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Maja Chwalińska wciąż nie przestaje pisać pięknej historii podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka, licząc kwalifikacje, ma już osiem wygranych z rzędu i chce zapewne dobić do dwucyfrowej liczby spotkań. Oznaczałoby to triumf w całym turnieju. Na razie jeszcze w czwartek musi powalczyć o awans do decydującej potyczki z Dianą Sznajder. Kilkanaście godzin przed spotkaniem z ważnym komunikatem pospieszyli organizatorzy.

Maja Chwalińska w kremowym stroju na korcie tenisowym z zaciśniętą pięścią podczas meczu.
Maja ChwalińskaYOAN VALAT PAP/EPA

Sportsmenka urodzona w Miechowie podczas zmagań nad Sekwaną imponuje kombinacyjną grą oraz pewnością siebie. Dzięki temu osiągnęła już życiowy wynik, który śrubuje wraz z każdą kolejną konfrontacją. Sposobu na naszą rodaczkę nie znalazły między innymi: mistrzyni olimpijska Qinwen Zheng, Maria Sakkari czy Anna Kalinska. Polka zaimponowała zwłaszcza w starciu z ostatnią z wymienionych pań, bo nie pękła w trudnych momentach.

Choćby triumfatorkę pierwszej partii wczorajszego boju poznaliśmy po tie-breaku. "Miałam 5:1, piłki setowe. Ale tutaj brawa dla Anny. Dobrze się wybroniła, więc cieszę się, że potrafiłam się odbić i wygrać w tie-breaku. Warunki nie były dzisiaj łatwe. Bardzo wiało, nie wiem czy to było widać. Piłka mocno szalała na korcie. Cieszę się, że sobie z tym wszystkim poradziłam" - tłumaczyła potem podopieczna Jaroslava Machovskiego na antenie Eurosportu.

Bilety na mecz Mai Chwalińskiej wyprzedane. Organizatorzy już się chwalą

A kibice są z niej szalenie dumni, do tego stopnia, iż niestraszna im wysokie ceny biletów. Kilku z nich spotkał wczoraj choćby nasz wysłannik, Artur Gac. "Zapolowaliśmy na resell, niestety nie udało nam się kupić wejściówek za normalną cenę. W tej opcji ceny wahały się od 90 euro do 1550 euro, a my upolowaliśmy jeden za 920 euro, a dwa po 820 euro. Wiedząc już, że Maja będzie grała w środę, postanowiliśmy iść w taki wydatek" - mówiła mu na przykład pani Alicja.

Polaków chętnych na zobaczenie półfinału zapewne również jest dużo. Ci, który już mają wejściówki odetchnęli z ulgą. Gorzej z wciąż szukającymi biletów. Powód? Ważny komunikat tuż po 1:00 pojawił się w mediach społecznościowych Rolanda Garrosa. "Ostatnie bilety na półfinały zarezerwowane, przygotuj się na najlepsze momenty dnia" - ogłosili. Oznacza to, że wszystkie miejsca na legendarnym Court Philippe-Chatrier powinny zostać zajęte.

Początek meczu Maja Chwalińska - Diana Sznajder około godziny 17:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

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Maja ChwalińskaPhoto by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
Tenisistka ubrana w jasną koszulkę i czarne spodenki stoi na korcie ziemnym, trzyma rakietę i uśmiecha się, gestykulując prawą ręką.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONAFP
Tenisistka w jasnym stroju trzyma rakietę i uśmiecha się z zamkniętymi oczami, wyrażając radość i ulgę po zakończonym meczu.
Maja ChwalińskaDIMITAR DILKOFFAFP


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