Tylko trzem zawodniczkom w historii turniejów Wielkiego Szlema udało się dotrzeć do półfinału, choć zaczynały od kwalifikacji. Jak podkreśla autorka tekstu na Yahoo Sports dokonały tego Christine Matison na Australian Open (1978 rok), Alexandra Stevenson na Wimbledonie (1999), Podoroska na French Open (2022) i Dajana Jastremska dwa lat temu na Australian Open. Ponad nimi są Emma Raducanu, która w 2021 roku jako kwalifikantka wygrała US Open, a teraz dołączyła Chwalińska, tegoroczna finalistka turnieju na kortach Rolanda Garrosa.

Polka i Argentynka mają ze sobą wiele wspólnego. Podoroska miała 23 lata, kiedy w półfinale French Open musiała uznać wyższość Świątek. Chwalińska do finału tego turnieju dotarła w wieku niespełna 25 lat.

Wielki skok Chwalińskiej i Podoroski w rankingu WTA

Przed rozpoczęciem zawodów Argentynka zajmowała 131. miejsce w rankingu. Półfinał dał jej skok o 83. pozycji - na 48. Podczas French Open wygrała pierwszy raz mecz w turnieju Wielkiego Szlema, a także pokonała zawodniczkę najpierw z czołowej 50. rankingu (Julię Putnicewą), a potem piątą na świecie Eline Switolinę. Odpadła w półfinale ze Świątek, która później wygrała cały turniej.

Chwalińska do Paryża pojechała jako zawodniczka nr 114 na świecie. Trzy zwycięstwa w kwalifikacjach, a potem sześć w turnieju głównym dały jej awans o 93 miejsc. I ten tydzień rozpoczęła jako 21. rakieta świata. W pokonanym polu pozostawiła cztery zawodniczki z czołowej 50., a zatrzymała się w finale na ósmej Mirze Andriejewej.

W przypadku Podorski niewiele potoczyło się po jej myśli. Jeszcze zdołała awansować w rankingu na 36. miejsce, ale kolejnych sukcesów w Wielkim Szlemie już nie odniosła. Ani razu nie awansowała nawet do trzeciej rundy, choć aż do 2025 roku utrzymywała się w czołowej setce rankingu.

Po ubiegłorocznym odpadnięciu w pierwszej rundzie Australian Open postanowiła zająć się zdrowiem. Nie spodziewała się jednak, że leczenie najpierw biodra, a potem ramienia i rehabilitacja potrwają aż 14 miesięcy. Na kort wróciła w kwietniu i powoli próbuje odbudować ranking. Na razie notowana jest na 779. pozycji.

Chwalińska w Paryżu sama otworzyła sobie drzwi do wielkiego tenisa. Do największych turniejów zakwalifikuje się bez konieczności gry w kwalifikacjach (jeszcze nie wiadomo co ze startem w Wimbledonie). Wkrótce przekonamy się, którą drogą podąży.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Maja Chwalińska Anita Walczewska East News

Iga Świątek pokonała Nadię Podoroską w półfinale Roland Garros 2020 THOMAS SAMSON / AFP AFP





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