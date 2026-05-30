W Paryżu emocje sięgają zenitu. W minioną niedzielę rozpoczęły się główne zmagania w ramach 125. edycji turnieju Rolanda Garrosa. Już w pierwszych dniach rywalizacji z imprezy wyeliminowanych zostało wielu czołowych zawodników - w singlu panów z kwitkiem odprawieni zostali do tej pory m.in. Jannik Sinner, Taylor Fritz, Novak Djoković i Daniił Miedwiediew, z turnieju singlowego pań natomiast odpadły już m.in. Coco Gauff, Jessica Pegula i Qinwen Zheng.

W trzeciej rundzie z marzeniami o wielkoszlemowym trofeum pożegnała się Ołeksandra Olijnykowa. Po dwusetowej batalii lepsza okazała się Diana Sznajder, która pokonała rywalkę 7:5, 6:1. Jeszcze przed meczem z Rosjanką Ukrainka nie kryła swojej niechęci w stosunku do kolejnej rywalki. Wypomniała Sznajder, że ta wzięła udział w pokazowym turnieju organizowanego przez Gazprom w listopadzie 2025 roku, a więc firmę, która jest jednym z najważniejszych źródeł rosyjskiego budżetu.

"Gazprom to firma, która finansuje zbrodnie wojenne. I granie w turnieju finansowanym przez firmę wspierającą obozy dla dzieci… Dla mnie to to samo, co grać w nazistowskich Niemczech dla oficerów Gestapo w turnieju organizowanym przez firmę, która zbudowała Auschwitz. Dla mnie nie ma żadnej różnicy. I to, że wszyscy milczą o tym, co zrobiła ta osoba, jest szaleństwem.

Na tym jednak Olijnykowa nie zakończyła i przypomniała, że jej rywalka wchodzi w interakcje z rosyjskimi propagandystami w mediach społecznościowych, a po igrzyskach olimpijskich odebrała nawet odznaczenie z rąk samego Władimira Putina.

"Została uhonorowana przez Putina. Sama powiedziała w wywiadzie, że była zaszczycona takim wyróżnieniem od swojego prezydenta. (...) Gracze są częścią propagandy. Milczą i w ten sposób wspierają reżim. Dają reżimowi swoją zgodę. Wielu graczy aktywnie uczestniczy w propagandzie. Poprzez swoją aktywność w mediach społecznościowych, (...) są aktywnymi zwolennikami Putina" - mówiła podczas konferencji prasowej po meczu z Kimberly Birrell.

Diana Sznajder odpowiada na oskarżenia Ołeksandry Olijnykowej. Króciutko

Na odpowiedź Rosjanki wcale nie trzeba było długo czekać. Po sobotnim meczu podczas konferencji prasowej po wygranej nad Olijnykową Sznajder odniosła się do słów Ukrainki i podkreśliła, że na wzięcie udziału w turnieju organizowanym przez Gazprom zdecydowała się tylko i wyłącznie po to, aby spędzić więcej czasu z rodziną.

"Podróżuję cały rok. Nie widuję się z rodziną ani przyjaciółmi. Mam tylko jedną okazję, żeby zagrać przed nimi. Po prostu spędzić trochę więcej czasu w domu. Postrzegam to jako okazję, żeby pokazać rodzinie dobry tenis. To jedyna szansa, więc muszę ją wykorzystać. (...) Jestem tu, żeby grać w tenisa i wykonywać swoją pracę. Pokazywać dobry tenis. Cieszę się atmosferą i drugim tygodniem French Open" - ogłosiła.

Diana Sznajder awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowej imprezy, w której zmierzy się z Victorią Mboko lub Madison Keys.

