Piękny sen Mai Chwalińskiej trwa. Polka dokonała absolutnej sensacji i jako kwalifikantka awansowała do finału Rolanda Garrosa. Jest to pierwszy taki przypadek w historii paryskiego turnieju.

Na swojej drodze Maja Chwalińska spotkała dwie Rosjanki. Annę Kalinską i Dianę Sznajder. Obie pokonała bez straty seta. Pierwsza z nich po porażce zaczęła szukać wymówek - winić pogodę czy nawierzchnię. Druga natomiast zachowała się z dużą klasą. Pogratulowała Polce i uznała, że obie zagrały świetny tenis, a jej rywalka zasłużyła na zwycięstwo.

Po zwycięstwie z Dianą Sznajder wpis w mediach społecznościowych zamieścił Donald Tusk. Polski premier na platformie X postanowił metaforycznie zahaczyć o politykę.

- Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet! - napisał Donald Tusk.

Pisząc o rosyjskich "rakietach", premier mógł mieć na myśli tenisistki - czasem nazywa się je bowiem rakietami. Iga Świątek przez długi czas była np. "pierwszą rakietą świata". Drugie znaczenie tego słowa odnosiło się jednak do rosyjskich rakiet, które spadają na Ukrainę.

Kafielnikow odpowiada Tuskowi. Riposta padła przed finałem

Treść wpisu Donalda Tuska odbiła się bardzo szerokim echem. Teraz odpowiedzieć na nią postanowił Jewgienij Kafielnikow - były lider rankingu ATP.

- Haha! W sobotę zmierzycie się z trzecią i najlepszą! - odpowiedział Rosjanin.

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Mirra Andriejewa rzeczywiście pod względem sportowym wydaje się być zawodniczką lepszą od Kalinskiej i Sznajder. Maja Chwalińska będzie miała bardzo trudne zadanie, szczególnie jeśli Andriejewa trafi na "swój dzień".

Młoda Rosjanka jest jednak zawodniczką bardzo niestabilną. Podatną na emocje. Na korcie potrafi bardzo mocno się zdenerwować, przez co traci kontrole nad meczem. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie tegoroczny finał Roland Garros. Żadna z zawodniczek nie ma jeszcze w swoim dorobku wielkoszlemowego tytułu.

Jewgienij Kafielnikow to były lider rankingu ATP. Pierwsze miejsce zajmował pod koniec XX wieku. W 1996 roku został pierwszym tenisistą od czasów Kena Rosewalla, który wygrał Rolanda Garrosa zarówno w singlu, jak i w deblu.

Mirra Andriejewa Mustafa Yalcin / Anadolu Agency AFP

Donald Tusk JACEK DOMINSKI/REPORTER East News

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP





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