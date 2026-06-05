Boniek nie mógł milczeć po tym, co zobaczył w Paryżu. Tak podsumował Chwalińską
Maja Chwalińska zaskoczyła cały świat i sensacyjnie, jako pierwsza kwalifikantka w historii, awansowała do wielkiego finału Roland Garros. Chwilę po wygranym 7:6(4), 6:4 meczu półfinałowym Polki z Dianą Sznajder, na jej sukces zareagował Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN nie mógł się powstrzymać i zamieścił w sieci wpis z gratulacjami dla 24-latki. To jednak nie był koniec jego uprzejmości wobec tenisistki.
"Maju, coś ty najlepszego zrobiła?" - tak określić można występ Mai Chwalińskiej na kortach Roland Garros w 2026 r. 24-letnia tenisistka z Polski zszokowała cały tenisowy świat i już w sobotę jako pierwsza kwalifikantka w historii zmierzy się w wielkim finale paryskiej imprezy z Mirrą Andriejewą.
Jej wyczyn jest o tyle wyjątkowy, że dotychczas we wszystkich dziewięciu meczach w Paryżu - trzech kwalifikacyjnych i sześciu podczas imprezy głównej - straciła ona tylko... jednego seta w starciu z Marią Sakkari w 1/16 finału.
Gdyby tego było mało Polka przed turniejem zajmowała odległe 114. miejsce w rankingu WTA. Po awansie do finału Roland Garros zapewniła już sobie co najmniej 21. lokatę w zestawieniu najlepszych tenisistek świata. Wspomniana zmiana sił już zdążyła zachwycić polskich kibiców, a wśród nich znalazł się także Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN nie krył dumy z osiągnięć Chwalińskiej.
Ogromny sukces Chwalińskiej odbił się szerokim echem. Boniek nie czekał
Czwartkowy mecz półfinałowy pomiędzy Chwalińską a Sznajder nie zawiódł fanów. Po dwugodzinnej batalii na "mączce" lepsza od Rosjanki okazała się Polka, która wynikiem 7:6(4), 6:4 awansowała do wielkiego finału imprezy. Jej sukces nie mógł przejść bez większego echa. W sieci natychmiast wylała się fala gratulacji wobec 24-latki. To właśnie wtedy włączył się do nich także Boniek.
- Zasłużyła na to Maja w 100 proc. Co za radość. Historyczny wyczyn i jeszcze nie koniec - napisał na platformie X.
Okazuje się jednak, że były prezes PZPN nie poprzestał jedynie na oddaniu honorów Chwalińskiej. W piątkowy poranek zdecydował się on posumować przygodę tenisistki w Paryżu i w dalszym ciągu nie szczędził jej uprzejmości.
- Dwa tygodnie w Paryżu zmieniają życie. Teraz nasza Maja będzie co najmniej nr 21. Co za piękna historia. Forza Maja - dodał. Warto odnotować, że polska tenisistka gra w Paryżu od blisko trzech tygodni, a nie dwóch, jak napisał Boniek. Niewykluczone jednak, że 70-latek mógł mieć po prostu na myśli główną fazę zmagań, która rozpoczęła się dla Chwalińskiej 25 maja.