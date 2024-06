Sportsmenka nie pojawiła się na konferencji prasowej po spotkaniu, a organizatorzy rozgrywek poinformowali, że uniemożliwiły jej to właśnie problemy zdrowotne.

Koszmar Aryny Sabalenki. To już koniec. "Opuszczam Paryż z podniesioną głową"

"Miałam trudny czas, jeśli chodzi o kwestie fizyczne. Z całych sił starałam się z nimi sobie poradzić. Zawsze robię wszystko, by walczyć do samego końca. Musiałam próbować i mieć nadzieję, że znajdę sposób, by poczuć się odrobinę lepiej" - przekazała po przegranym meczu zawodniczka z Białorusi.