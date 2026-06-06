Andriejewa zwycięża z Chwalińską, ale to nie koniec. Komunikat WTA

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Maja Chwalińska już sprawiła, że cała Polska zjednoczyła się w jednej sprawie. 24-latka w sobotnie popołudnie stanęła przed gigantyczną szansą. Maja w swoim pierwszym finale turnieju rangi Wielkiego Szlema mierzyła się z Mirrą Andriejewą. Rosjanka była lepsza i wygrała w niespełna 90 minut. "Mirra Andriejewa zdobywa swój pierwszy tytuł w Roland Garros po pokonaniu Chwalińskiej 6:3, 6:2" - czytamy w komunikacie WTA.

Maja Chwalińska
Maja Chwalińska Dan Istitene Getty Images

Maja Chwalińska udział w tegorocznej edycji Roland Garros rozpoczęła 18 maja. Tego dnia Polka wygrała pierwszy mecz w kwalifikacjach do turnieju głównego. Przez kolejne spotkania przechodziła wielkim spokojem, coraz częściej zachwycając kibiców tenisa na całym świecie. 

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Ostatecznie droga Chwalińskiej zakończyła się aż na finale. 24-latka wyszarpała sobie szansę na walkę o tytuł. W finale po drugiej stronie siatki stała rywalka najtrudniejsza na całej tej drodze do ostatniego meczu turnieju. Mirra Andriejewa w tym roku na nawierzchni ziemnej prezentuje się znakomicie. 

Komunikat WTA po triumfie Chwalińskiej

Do finału dotarła bez większych komplikacji. Rosjanka do meczu o tytuł przystępowała w roli zdecydowanej faworytki. Szanse Chwalińskiej nie były oceniane zbyt wysoko. Dla obu był to jednak debiut w finale Wielkiego Szlema. Ten fakt kazał sądzić, że przynajmniej na początku będzie sporo nerwów.

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Tak też faktycznie było. Polka i Rosjanka w pierwszych minutach nie potrafiły opanować emocji, ale szybciej zrobiła to Andriejewa, która wygrała 6:3. Druga partia to popis młodszej z tenisistek, co sprawiło, że po niespełna 90 minutach walki Roland Garros 2026 wygrała Mirra Andriejewa.

Po meczu pojawił się komunikat WTA. "Mirra wygrywa w Paryżu. Mirra Andreeva zdobywa swój pierwszy tytuł w Roland Garros po pokonaniu Chwalińskiej 6:3, 6:2" - czytamy w krótkim wpisie w mediach społecznościowych.

Uśmiechnięta tenisistka w jasnej koszulce trzyma rakietę w jednej ręce i macha do publiczności, stojąc na korcie podczas turnieju.
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