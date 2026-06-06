Andriejewa przemówiła po finale z Chwalińską. Ostatnie słowa padły po rosyjsku

Maja Chwalińska przyjechała do Paryża jako 114. rakieta świata. 24-latka rozpoczynała Roland Garros od kwalifikacji. Wygrała trzy mecze i znalazła się w drabince głównej, co już było sporym sukcesem. Następnie kroczyła do zwycięstwa do zwycięstwa. Pokonała kolejno: Zheng Qinwen, Elise Merten, Marię Sakkari, Diane Parry, Annę Kalinską i Dianę Sznajder. To sprawiło, że awansowała do wielkiego finału, w którym zmierzyła się z ósmą rakietą świata Mirrą Andriejewą.

Roland Garros. Dominacja Mirry Andriejewej w meczu z Mają Chwalińską

Pierwszy set miał dosyć wyrównany przebieg i skończył się wygraną Rosjanki 6:3. Druga partia to absolutna dominacja Andriejewej, która praktycznie nie popełniała błędów, zwyciężając 6:2. Tym samym 19-latka sięgnęła po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Po meczu pierwsza przemówiła Maja Chwalińska, która przyznała, że Rosjanka była po prostu lepsza. Kilka chwil później mikrofon znalazł się w rękach Andriejewej, która także w pierwszej kolejności zwróciła się do Polki.

Gratulacje dla Mai za niesamowity turniej. Wspaniałe trzy tygodnie. Gratulacje dla ciebie i teamu. Wykonaliście niesamowitą robotę. Jesteś trudną przeciwniczką i nie chciałabym z tobą grać raz jeszcze. Życzę ci wszystkiego najlepszego, ale dobra. Mam nadzieję, że zagramy więcej finałów w przyszłości

Andriejewa podziękowała samej sobie. Na koniec wypowiedziała słowa po rosyjsku

Rosjanka podziękowała także organizatorom na czele z Amelie Mauresmo, a więc dyrektorką turnieju. - Dziękuję, że ten turniej jest przyjemny i przytulny dla mniej. Od najmłodszych lat oglądałam ten turniej. To było moje marzenie, żeby go wygrać. Nie mogę w to uwierzyć, że trzymam to trofeum w tym momencie - przyznała 19-latka.

Andriejewa dziękowała także swojemu teamowi, a także samej sobie. - Dziękuję mojemu teamowi. Wiem, że czasami ze mną trudno wytrzymać. Dziękuję, że osiągam moje limity i pracuję wtedy, gdy mi się nie chce. Wyjątkowe podziękowania dla Conchity Martinez ze dzieli się swoimi wspomnieniami i radami. - Na koniec chcę podziękować sobie za to, że wierzyłam w siebie i daje z siebie 100 procent. Każdego dnia próbuję być lepsza. Walczę z wieloma demonami wewnątrz siebie. Tylko ja wiem jak trudno mi było i jak byłam nerwowa przez dwa tygodnie. Dziękuję więc sobie za to, że tak ciężko pracowałam i dałam z siebie wszystko - podkreślała.

Andriejewa podziękowała także kibicom w języku francuskim. 19-latka od kilku lat trenuje we Francji więc zna tej język. Z kolei ostatnie zdania wypowiedziane z jej ust były w języku rosyjskim.

Mirra Andriejewa wygrała Roland Garros 2026 Mustafa Yalcin AFP

Mirra Andriejewa pokonała Maję Chwalińską w finale Roland Garros DIMITAR DILKOFF AFP

Mirra Andriejewa wygrała Roland Garros 2026 Mustafa Yalcin AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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