Mirra Andriejewa o swojej sile: Zawsze gram tak, jak chcę i to mi pomaga

Powiedziałabym, że zawsze gram tak, jak chcę. Mamy z trenerką plan na mecz, ale potem o wszystkim zapominam, a kiedy gram mecz, nie mam już żadnych myśli w głowie. Dlatego uważam, że moją siłą może być to, że gram tak, jak chcę i robię, co chcę. I to może mi pomagać w grze

Co to właściwie oznacza? Dziennikarze, aby nie dokonać nadinterpretacji wypowiedzi sportosmenki, postanowili drążyć temat. "Kiedy mówisz, że grasz tylko na wyczucie, to chodzi ci od każdego pojedynczego zagrania do zagrania, czy od punktu do punktu? Masz plan, kiedy podchodzisz do każdego uderzenia, czy po prostu widzisz piłkę i zagrywasz ją tak, jak w danej chwili sobie wymyślisz?". Odpowiedź Mirry tylko potwierdziła to wszystko, co można było odczytać z kilku pierwszych wypowiedzianych zdań.