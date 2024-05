Ależ reakcja Aryny Sabalenki po meczu. Wszystko uchwyciła kamera

Aryna Sabalenka w maju dwa dotarła do finałów w Madrycie i Rzymie. W obu przypadkach lepsza w decydującej batalii okazała się Iga Świątek. Po ostatnim przegranym finale we Włoszech białoruska gwiazda zapowiedziała, że spróbuje rewanżować się 22-latce we Francji.