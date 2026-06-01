65 miejsc w górę i debiut w Top 50. A jednak Chwalińska znów w kwalifikacjach

Maja Chwalińska swoją tegoroczną drogę w turnieju Roland Garros rozpoczęła od spotkania już 18 maja. Wówczas mierzyła się z Francuzką Alice Rame. W tamtym meczu kwalifikacji nie straciła nawet seta. Podobnie jak w dwóch kolejnych. Dzięki temu zapewniła sobie awans do drabinki głównej.

W tej radzi sobie wybornie. W kolejnych spotkaniach eliminowała kolejno: mistrzynię olimpijską - Qinwen Zheng, byłą półfinalistkę Australian Open - Elise Mertens oraz dawny numer trzy rankingu WTA - Marię Sakkari. O ćwierćfinał Chwalińska zagrała w poniedziałek z Diane Parry.

Chwalińska znów w kwalifikacjach. Nie uniknie tego

Na korcie imienia Philippe'a Chatriera rywalizacja trwała tylko przez sześć pierwszych gemów. Potem rozpoczęła się dominacja Chwalińskiej. Polka ostatecznie wygrała 6:3, 6:2. Dzięki temu zwycięstwu Chwalińska w rankingu na żywo awansowała już aż o 65 miejsc i plasuje się w pierwszej pięćdziesiątce.

Mimo tego Polka za trzy tygodnie przystąpi do kolejnych eliminacji. Tym razem do Wimbledonu. Dlaczego? Wyjaśniamy, a odpowiedź jest bardzo prosta. Organizatorzy londyńskiego Wielkiego Szlema bardzo wcześnie zamykają listy zawodników, którzy mogą wziąć udział w turnieju.

W tym roku stało się to już 18 maja. Wówczas Maja Chwalińska plasowała się dopiero na 116. miejscu w rankingu WTA. Ostatnią zakwalifikowaną do drabinki głównej była wówczas 101. zawodniczka rankingu WTA - Sinja Kraus. Dopiero w US Open Polka od razu będzie mogła prawdopodobnie cieszyć się miejscem w drabince głównej. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca.

