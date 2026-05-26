6:1 na starcie meczu Majchrzaka z pogromcą Djokovicia. Deklasacja w Paryżu

Na przełomie marca i kwietnia Kamil Majchrzak otarł się o awans do najlepszej "50" rankingu ATP. Polakowi brakło tak naprawdę tylko jednego zwycięstwa podczas turnieju Masters 1000 w Miami, by zameldować się w tym zaszczytnym gronie. Niestety, później nasz reprezentant stopniowo spadał w męskim zestawieniu. Wynikało to również z problemów zdrowotnych, z którymi tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zaczął się zmagać jeszcze podczas rozgrywek na Florydzie. Aktualnie plasuje się na 78. miejscu.

Ze względu na kłopoty z kolanami, Majchrzak stracił większość sezonu na kortach ziemnych. Przez 1,5 miesiąca nie widzieliśmy go na zawodowych arenach. Wrócił dopiero w tygodniu poprzedzającym Roland Garros. Kamil wystąpił podczas ATP 500 w Hamburgu. Nasz reprezentant świetnie rozpoczął spotkanie z Camilo Ugo Carabellim, ale w kolejnych setach było już znacznie gorzej. Ostatecznie to Argentyńczyk triumfował 1:6, 6:2, 6:3.

Podczas czwartkowego losowania Roland Garros okazało się, że 30-latek zagra w pierwszej rundzie z zawodnikiem bardzo dobrze radzącym sobie na mączce. Majchrzak trafił na 36. rakietę świata - Alejandro Tabilo. Reprezentant Chile posiada bilans 2-1 w bezpośrednich starciach z Novakiem Djokoviciem. 28-latek wygrywał oba ich pojedynki na mączce - dwa sezony temu w Rzymie i przed rokiem w Monte Carlo. Z Kamilem mierzył się jak dotąd tylko raz - podczas US Open 2022. Wówczas Alejandro zwyciężył po czterosetowym boju. Teraz również był faworytem do awansu.

Roland Garros: Kamil Majchrzak kontra Alejandro Tabilo w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Majchrzaka. Nasz reprezentant pewnie utrzymał swoje podanie na starcie i... na tym zakończyły się dobre informacje dla Polaka w pierwszym secie. Od tamtej pory na korcie rządził Tabilo. Zawodnik z Ameryki Południowej dokładał kolejne "oczka" na własne konto. W czwartym gemie wrócił ze stanu 15-30 i wyszedł na prowadzenie 3:1. Ostatecznie Kamil nie wygrał już ani jednego rozdania do końca partii. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego nie radził sobie ze stylem gry prezentowanym przez rywala. Nie udało się utrzymać własnego podania nawet w siódmym gemie, gdy było 40-15 dla Majchrzaka. Finalnie Tabilo triumfował w premierowej odsłonie aż 6:1.

Na początku drugiej części spotkania Majchrzak dzielnie próbował dotrzymywać kroku przeciwnikowi. W trakcie drugiego rozdania wrócił ze stanu 0-30, a podczas czwartego utrzymał serwis po ponad 15 minutach walki, mimo dwóch break pointów Alejandro. Wydawało się, że to może być moment, który natchnie Polaka do pójścia za ciosem. Efekt okazał się odwrotny. Następne trzy "oczka" powędrowały na konto 36. rakiety świata. Jedno przełamanie wystarczyło reprezentantowi Chile do tego, by zgarnąć seta wynikiem 6:3.

W pierwszych minutach trzeciej partii Kamil doczekał się pierwszych szans na zgarnięcie breaka. W drugim gemie prowadził 40-15 na returnie, ale ostatecznie do przełamania nie doszło. Niestety w trakcie piątego rozdania Alejandro dobrał się do podania Polaka, nie tracąc przy tym punktu. Zawodnik z Ameryki Południowej znalazł się na "autostradzie" do zwycięstwa. Po niespełna dwóch godzinach gry dopełnił formalności, wygrywając całe spotkanie 6:1, 6:3, 6:4. Nie będziemy mieli zatem kompletu naszych reprezentantów w kolejnej fazie turnieju. Z kolei Tabilo zmierzy się w następnej rundzie z Valentinem Vacherotem albo Thomasem Faurelem.

Kamil Majchrzak

Alejandro Tabilo

Valentin Vacherot





