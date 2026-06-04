6:1 na starcie meczu Kostiuk - Andriejewa, udany rewanż. Oto ew. rywalka Chwalińskiej

Po porażce Aryny Sabalenki z Dianą Sznajder stało się jasne, że będziemy mieli nową mistrzynię wielkoszlemową. W grze o tytuł w Roland Garros, oprócz pogromczyni Białorusinki, zostały także: Maja Chwalińska, Marta Kostiuk i Mirra Andriejewa. Wszystkie zawodniczki urodziły się w XXI wieku. Co ciekawe, najstarszą z nich jest nasza reprezentantka. Na czwartkowe popołudnie zaplanowano oba półfinałowe starcia na Court Philippe-Chatrier. Najpierw, o godz. 15:00, zobaczyliśmy w akcji Kostiuk i Andriejewą.

Obie rywalizowały ze sobą dwukrotnie w tym sezonie. Za każdym razem lepsza okazywała się Marta. Jeden z ich pojedynków odbył się w finale WTA 1000 w Madrycie. Wówczas Ukrainka zwyciężyła 6:3, 7:5 i zdobyła największy tytuł w dotychczasowej karierze. Przed startem dzisiejszej batalii tenisistka z Kijowa posiadała bilans 17-0 na kortach ziemnych w 2026 roku. Rosjanka poszukiwała zatem rewanżu za poprzednie porażki. Jej przewagą było to, że miała już okazję rywalizować w wielkoszlemowym półfinale. Działo się to dwa lata temu, właśnie w Paryżu. Wówczas wyraźnie uległa Jasmine Paolini. W czwartek panie zmagały się z trudnymi warunkami w postaci zmiennych podmuchów wiatru.

Roland Garros: Marta Kostiuk kontra Mirra Andriejewa w półfinale

Mecz rozpoczął się od podania Kostiuk. Od pierwszych piłek dało się wyczuć nerwowość i stawkę pojedynku. Po podwójnym błędzie serwisowym Marty pojawił się break point dla Andriejewej. Potem Ukrainka zanotowała pomyłkę w trakcie wymiany, co poskutkowało przełamaniem na korzyść Rosjanki. Po zmianie stron Mirra też miała problemy, ale wydostała się ze stanu 0-40 i potwierdziła przewagę. Mistrzyni z Madrytu nadal nie mogła złapać optymalnego rytmu. Po trzech rozdaniach przegrywała już z różnicą podwójnego breaka.

Tenisistka z Kijowa wciąż wyglądała na bardzo spiętą, jakby przerastała ją stawka pojedynku. W piątym gemie pojawiły się kolejne okazje na przełamanie dla 19-latki. Po obronionych break pointach Ukrainka dostawała gromkie brawa od kibiców, którzy oczekiwali wyrównanego widowiska. W ten sposób chcieli pobudzić Kostiuk do lepszej gry. Ostatecznie Marta oddaliła w sumie pięć szans Andriejewej na 5:0 i zdobyła premierowe "oczko". Wydawało się, że to może być moment, który doda Marcie nieco więcej pewności siebie. Jak się później okazało - był to jedyny gem wygrany przez Ukrainkę w pierwszej partii. Po drugim setbolu w trakcie siódmego rozdania Mirra zapisała na swoim koncie rezultat 6:1.

Druga część pojedynku mogła się rozpocząć pozytywnie z perspektywy Kostiuk, wywalczyła sobie break pointa. W kluczowym momencie zabrakło jednak skuteczności, znów wkradł się błąd. Po zmianie stron doszło do przełamania i Andriejewa stopniowo uciekała z wynikiem. W pewnym momencie zrobiło się już 3:0 dla Mirry. Podczas czwartego rozdania toczyła się długa walka, Marta nie mogła domknąć gema. W końcu dokonała tej sztuki i jeszcze dała sobie nadzieję na nawiązanie rywalizacji z przeciwniczką.

Tuż przed zmianą stron sytuacja zaczęła się układać optymistycznie z perspektywy Ukrainki, prowadziła 30-15 na returnie. Kolejne trzy akcje powędrowały do Andriejewej, przez co 19-latka znów miała trzy "oczka" przewagi. Wówczas organizatorzy zainaugurowali procedurę zamykania dachu, ze względu na nadchodzący opad deszczu. W następnych minutach pojawiła się piłka na 5:1 dla Rosjanki. Kostiuk przetrwała jednak ten moment, utrzymała podanie.

Wtedy nastał pierwszy słabszy moment w wykonaniu Mirry. Do tenisistki z Krasnojarska jakby dotarła bliskość finału i siódmy gem zupełnie jej się nie ułożył. Turniejowa "8" została przełamana do zera, a u Marty pojawiła się zaciśnięta pięść - jakby poczuła, że jeszcze nie wszystko stracone. Po zmianie stron Ukrainka podawała po 4:4. Znów zobaczyliśmy jednak błędy po stronie Kostiuk, które nie pomogły jej w doprowadzeniu do remisu. Na koniec rozdania Andriejewa rozegrała bardzo dobrą akcję, dzięki czemu serwowała potem po awans do decydującego starcia. Rosjanka postawiła "kropkę nad i". Ostatecznie triumfowała 6:1, 6:3, rewanżując się za dwie tegoroczne porażki z Ukrainką. Mirra czeka już zatem w finale na zwyciężczynię spotkania Diana Sznajder - Maja Chwalińska.

Dokładny zapis relacji z meczu Marta Kostiuk - Mirra Andriejewa jest dostępny TUTAJ. Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Marta Kostiuk JULIEN DE ROSA AFP

Mirra Andriejewa Mustafa Yalcin / Anadolu Agency AFP

Maja Chwalińska Burak Akbulut AFP





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