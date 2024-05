6:1 dla Świątek i moment dekoncentracji Polki. Będzie hit w kolejnej rundzie

Iga Świątek przystępowała do tegorocznego Roland Garros podbudowana świetnymi występami w turniejach rangi WTA 1000, które poprzedzały zmagania w Paryżu. Polka wygrała obie imprezy, pokonując w finałach Arynę Sabalenkę . Nic więc dziwnego, że to właśnie w raszyniance upatrywano główną faworytkę przed startem wielkoszlemowej imprezy. Tym bardziej, że 22-latka zgarnęła już w przeszłości trzy trofea w stolicy Francji.

Pierwszą rywalką naszej tenisistki okazała się zawodniczka z eliminacji - Leolia Jeanjean. Reprezentantka gospodarzy notowana jest aktualnie na 148. miejscu w rankingu WTA, nigdy nie była w czołowej "100". Jej największym sukcesem do tej pory była trzecia runda Roland Garros przed dwoma laty. Wówczas jedyny raz w karierze pokonała tenisistkę z TOP 10 kobiecego zestawienia. Okazała się lepsza od Karoliny Pliskovej , wygrywając 6:2, 6:2.

Iga Świątek zaczyna od zwycięstwa. Trzy gemy dla Leolii Jeanjean

Liderka rankingu WTA świetnie wykorzystywała także słabsze drugie podanie rywalki . W piątym gemie, mimo że było 40-15 dla Jeanjean, ostatnie cztery punkty trafiły na konto 22-latki i zrobiło się już 4-1. W dalszej fazie Iga konsekwentnie punktowała zawodniczkę gospodarzy i zamknęła partię wynikiem 6:1. To był już 19. set w tym sezonie wygrany przez Polkę takim rezultatem.

Kolejna partia rozpoczęła się dość nieoczekiwanie. Świątek uciekła nieco koncentracja i rywalka otrzymała dwa break pointy. Pierwszy udało się jeszcze obronić, ale przy drugim Jeanjean dopięła swego i zdobyła przełamanie. W kolejnym gemie Francuzka miała nawet punkt, by prowadzić 2:0 , ale końcówka ułożyła się po myśli Polki. Iga odrobiła stratę i zrobiło się 1:1.

Raszynianka wciąż miała jednak problem, by wrócić na ten poziom, który prezentowała w pierwszym secie. Chociaż po chwili dołożyła gema przy własnym podaniu, to stało się to w dość kuriozalnych okolicznościach. Świątek, próbując skończyć wymianę ze środka kortu, trafiła w stojącą przy linii końcowej rywalkę. Gdyby nie było tam Jeanjean, prawdopodobnie piłka poleciałaby w aut. Po przerwie Jeanjean dołożyła gema, ale Iga nie pozwoliła już na nic więcej.