6:1, 6:2 w meczu Rosjanki z Ukrainką, a to nie koniec. Sceny na korcie. Przemarsz z flagą

Ołeksandra Olijnykowa w sezon 2026 wchodziła jako zawodniczka plasująca się pod koniec pierwszej setki rankingu WTA. Ukrainka zrobiła kilka niezłych wyników, dzięki czemu zbliżyła się do najlepszej pięćdziesiątki kobiet na świecie. Do turnieju na kortach Rolanda Garrosa przystępowała ze stratą niespełna 200 oczek do 50. Bouzas Maneiro.

Dzięki dobrej grze coraz głośniej zaczęło się także mówić o jej zachowaniu, a to związane było z publicznym potępianiem Rosjan, którzy wywołali krwawą wojnę w jej ojczyźnie. WTA naciskało nawet na 25-latkę, aby ta zaprzestała swoich działań. W jednej z wypowiedzi Ukrainka opowiedziała o presji, jaką na nią narzucano.

Sceny w Paryżu. Ukrainka naprawdę to zrobiła

- Przed moimi meczami w Antalyi i Charleston chciałam wygłosić oświadczenie, aby zwrócić uwagę na fakt, że nasz sport daje platformę rozpoznawalności, pieniędzy i wpływu osobom, które w ten sposób otwarcie demonstrują poparcie dla reżimu Putina. Ale od początku WTA całkowicie stanęła po stronie Kudermietowej - powiedziała.

Jej przywiązanie do narodowych barw nie jest więc żadną tajemnicą. Kolejne świadectwo swojego zaangażowania dała już na największej scenie. W pierwszej rundzie imprezy na kortach imienia Rolanda Garrosa mierzyła się właśnie z Rosjanką - Jeleną Pridankiną. Jasne było, że emocji, także tych poza sportowych, nie zabraknie.

Faktycznie tak było. Sam mecz pozornie mógł wydawać się jednostronny. O tym świadczy wynik 6:1, 6:2 dla Ukrainki. Spotkanie trwało jednak ponad półtorej godziny. Kibice zobaczyli aż jedenaście przełamań, ale skuteczniejsza w tym wszystkim była wyżej notowana z zawodniczek.

To, co najważniejsze wydarzyło się jednak po meczu. Fakt, że Ukrainka nie podała dłoni swojej przeciwniczce z pewnością nikogo dziwić nie może. Przemarsz po korcie z ukraińską flagą był już bez wątpienia pewnym zaskoczeniem. Olijnykowa kolejny raz zaprezentowała swoje przywiązanie do barw narodowych.

Ołeksandra Olijnykowa

Ołeksandra Olijnykowa

Jelena Rybakina





