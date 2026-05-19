6:0 z Hurkaczem, teraz taki wynik na Rolanda Garrosa. Decydował tie-break

W najlepsze trwa tenisowy sezon 2026. Po wielu turniejach na kortach ziemnych nadszedł czas na zdecydowanie najważniejszy - wielkoszlemowy French Open. Drabinka główna rozpocznie się już 24 maja, lecz od poniedziałku śledzić możemy poczynania w kwalifikacjach. W nich wystartował Grigor Dimitrow.

Znany Bułgar jest aktualnie klasyfikowany na 168. miejscu w rankingu ATP, przez co o udział w głównym turnieju musiał walczyć we wspomnianych kwalifikacjach. W ćwierćfinale zmagań po drugiej stronie siatki pojawił się Jamie Faria - portugalski zawodnik. Co ciekawe, wyżej klasyfikowany zawodnik w zestawieniu ATP był faworytem tego meczu.

W końcu 22-latek nieźle zaprezentował się w niedawnym turnieju rangi ATP Challenger 100 na własnej ziemi, w Portugalii. Tam był rozstawiony z "3" i odpadł dopiero w półfinale. Dimitrow natomiast na wygraną czeka od... początku marca (zwycięstwo w Indian Wells z Terencem Atmane).

Pierwsza partia lepiej rozpoczęła się dla młodszego gracza, który prowadził już 3:1. Od tamtej pory grę prowadził już tylko 35-latek. Dwukrotnie przełamał rywala i zwyciężył seta 6:3. Wydawało się, że druga partia także będzie dla niego, bowiem wygrywał 5:3. Co więcej, przy stanie 5:4 serwował po wygraną w meczu. Ostatecznie jednak uległ 5:7.

Dimitrow uległ, Roland Garros bez niego. I to po 15 latach

W decydującym - trzecim secie gra ponownie była bardzo wyrównana. Obaj przełamywali się nawzajem, co poskutkowało stanem 6:6. Wtedy stało się jasne, że do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebny będzie super tie-break. W nim od razu na prowadzenie (4-1) wyszedł Faria.

Finalnie doprowadził do piłek meczowych (9-5). Wykorzystał już drugą okazję, dzięki czemu wygrał 3:6, 7:5, 7:6(6) i zameldował się w półfinale kwalifikacji. Taki rezultat ma jeszcze jeden poważny skutek.

W ten sposób w głównej drabince French Open po raz pierwszy w karierze nie zagra właśnie Grigor Dimitrow. Ten regularnie od 2011 roku występował na kortach Rolanda Garrosa i walczył o najlepszy wynik. Przez odpadniecie 15-letnia seria nie zostanie przedłużona. Możliwe, że jednocześnie był to jego ostatni występ w tym turnieju w całej karierze.

Grigor Dimitrov VALERY HACHE / AFP AFP

Grigor Dimitrow JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Grigor Dimitrow JULIEN DE ROSA AFP





Felix Auger-Aliassime - Vit Kopriva. Skrót meczu Polsat Sport