6:0 na koniec meczu Polki z Amerykanką. Rozstawiona za burtą Roland Garros

Spośród trzech naszych reprezentantek startujących w eliminacjach tegorocznego Roland Garros, tylko Linda Klimovicova nie zanotowała awansu do drugiej rundy kwalifikacji. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa zameldowały się w tej fazie bez straty seta. Dzisiaj zawodniczki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała próbowały wykonać kolejny krok w stronę głównej drabinki paryskiego Szlema.

Już o godz. 10:00 na Court Suzanne-Lenglen zameldowała się Maja Chwalińska. Nasza tenisistka zmierzyła się z reprezentantką gospodarzy - Carole Monnet. Polka dała kolejny popis, tym razem zwyciężyła 6:0, 6:1. W ślad za swoją młodszą koleżanką próbowała podążyć Katarzyna Kawa. 33-latka, która na początku maja zdobyła swój największy singlowy tytuł w karierze, wygrywając turniej WTA 125 w Huzhou, mierzyła się z kolejną Amerykanką - Claire Liu. Początkowo mecz miał zostać rozegrany na korcie nr 5, ale ostatecznie trafił na "2".

Zawodniczka z USA notowała znakomite wyniki w juniorskich rozgrywkach, okazała się najlepsza m.in. podczas singlowego Wimbledonu 2017 w kategorii dziewcząt. W trakcie zawodowej kariery najwyżej była na 52. miejscu w rankingu WTA, na przełomie stycznia i lutego 2023 roku. Obecnie plasuje się na 182. pozycji - czyli o 43 lokaty niżej od rozstawionej z "26" w eliminacjach Kawy. Zapowiadało się na bardzo ciekawy pojedynek, bowiem Liu również znajdowała się w bardzo dobrej dyspozycji. Dotarła do Paryża prosto z Trnawy, gdzie zdobyła tytuł rangi ITF W75.

Katarzyna Kawa kontra Claire Liu w drugiej rundzie eliminacji

Mecz rozpoczął się od serwisu Liu. Na "dzień dobry" Amerykanka utrzymała swoje podanie do 30. Po zmianie stron rozpoczął się festiwal przełamań. Po tym, jak Claire zdobyła "oczko" na returnie, panie wzajemnie zgarniały breaki. Szansę na przerwanie tej serii posiadała Kawa, gdyż prowadziła 30-0 w trakcie szóstego rozdania. Potem przegrała jednak cztery akcje z rzędu i nastąpiło kolejne przełamanie.

Przełom nastąpił w dziewiątym gemie, gdy... tenisistka z USA serwowała po zwycięstwo w partii. Początkowo Liu posiadała setbola. Gdy Katarzyna zdołała go obronić, potem zobaczyliśmy w sumie cztery break pointy dla Polki. Niestety - żadnego z nich nie udało się wykorzystać. Po drugim setbolu Claire mogła się cieszyć z wyniku 6:3 w premierowej odsłonie.

Niestety, ale w drugim secie sytuacja z perspektywy Kawy wyglądała jeszcze gorzej. Polka nadal nie mogła utrzymać własnego podania. Już na "dzień dobry" straciła serwis. Po zmianie stron próbowała odrobić stratę, miała break pointa na 1:1. Ostatecznie Liu dorzuciła jednak drugie "oczko" i zaczęła uciekać z wynikiem. Katarzyna została przełamana nawet w piątym gemie, mimo prowadzenia 30-0. Przy wyniku 5:0 tenisistka z USA podawała po zwycięstwo w całym pojedynku.

33-latka walczyła do końca, miała jeszcze piłkę na breaka. Gem trafił jednak na konto Claire. Po 84 minutach walki Amerykanka mogła celebrować wygraną 6:3, 6:0. W decydującej rundzie eliminacji zmierzy się z rozstawioną z "5" Lulu Sun. Z kolei mająca "26" Kawa straciła szansę na awans do głównej drabinki Roland Garros. Jutro o premiowane miejsce powalczy Maja Chwalińska. O godz. 11:00 stoczy batalię na korcie nr 6 z Suzan Lamens.

