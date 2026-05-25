6:0 Chwalińskiej z mistrzynią olimpijską. Historyczny debiut Polki w Paryżu

Niezależnie od wyniku dzisiejszego spotkania, tegoroczny Roland Garros już był historyczny dla Mai Chwalińskiej. Nasza reprezentantka po raz pierwszy w karierze przebrnęła przez eliminacje do wielkoszlemowej imprezy w Paryżu. Dokonała tej sztuki w znakomitym stylu, nie tracąc seta. Najwięcej problemów sprawiła jej Suzan Lamens. W decydującej rundzie kwalifikacji Holenderka prowadziła z przewagą przełamania w obu partiach, w drugiej nawet 5:3. Mimo to Polka zwyciężyła 7:6(4), 7:5 i zapewniła sobie debiut w głównym turnieju w stolicy Francji.

W piątek poznaliśmy rywalkę 24-latki w pierwszej rundzie Roland Garros. I trzeba przyznać, że na papierze zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała trafiła na jedną z dwóch najtrudniejszych przeciwniczek, jakie czekały na tenisistki z eliminacji. Oprócz Belindy Bencic była nią Qinwen Zheng. Chinka zapisała się w pamięci polskich kibiców jako ta, która powstrzymała Igę Świątek przed zdobyciem złotego medalu podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Ostatnio ma słabszy czas, ale na kortach ziemnych zawsze bywa groźna. Tenisistka z 56. miejsca w rankingu była wyraźną faworytką do meldunku w drugiej rundzie, ale 114. rakieta świata zamierzała się mocno postawić przeciwniczce swoją niewygodną, sprytną grą.

Maja Chwalińska kontra Qinwen Zheng w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Chwalińskiej. Nasza reprezentantka od pierwszych piłek próbowała szukać gry na swoich warunkach, szachować rywalkę. I bardzo dobrze jej to wychodziło. Momentami Zheng wyglądała na mocno zagubioną na korcie. Najlepszym tego dowodem było to, co wydarzyło się w czwartym gemie. Wówczas zobaczyliśmy premierowe break pointy dla Mai. Udało się wykorzystać już pierwszą szansę. Później Polka potwierdziła przewagę i zrobiło się 4:1 dla zawodniczki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.

W następnych minutach Qinwen próbowała przejąć inicjatywę. I to się stało w końcówce siódmego rozdania. Chociaż nasza reprezentantka posiadała piłkę na 5:2, ostatecznie doszło do przełamania na korzyść mistrzyni olimpijskiej. Chinka grała zbyt dokładnie, co w połączeniu z generowaną przez nią mocą dało pozytywny efekt tenisistce z Azji. Po zmianie stron Zheng serwowała po wyrównanie. W pewnym momencie trochę się pogubiła, była okazja na 5:3 dla Chwalińskiej. W kluczowym momencie złota medalistka IO pomogła jednak sobie podaniem - najpierw wygrywający serwis, a potem dwa asy.

Na tablicy wyników pojawił się remis i gra o zwycięstwo w partii została tak naprawdę zainaugurowana na nowo. W dziewiątym gemie Chwalińska spisała się znakomicie i utrzymała podanie bez straty punkty. W związku z tym po zmianie stron Qinwen znalazła się pod presją - musiała zachować serwis, by pozostać w grze o triumf w premierowej odsłonie. Dziesiąte rozdanie układało się znakomicie z perspektywy naszej reprezentantki. Po błędzie Zheng pojawiły się trzy setbole dla Polki. Już przy pierwszej szansie dla Mai nastała kolejna pomyłka po stronie Chinki. Dzięki temu 114. rakieta świata wygrała partię 6:4.

Na starcie kolejnej części pojedynku Polce udało się podtrzymać poziom z pierwszej fazy spotkania. Chwalińska przedłużyła swoją serię wygranych gemów, m.in. dzięki przełamaniu w drugim gemie. W następnym Qinwen szukała szansy na odrobienie straty, ale nasza reprezentantka nie dopuściła do zniwelowania różnicy breaka. Maja wróciła ze stanu 15-30 i wyszła na prowadzenie 3:0. Wówczas mistrzyni olimpijska poprosiła o przerwę medyczną, wskazując na problemy z prawą stopą.

Rozwiń

Można się było zastanawiać, jak ta kilkuminutowa rozłąka z kortem wpłynie na obie tenisistki. Chwalińska nie zamierzała jednak spuszczać z tonu. Doprowadzała rywalkę do spirali błędów i mimo prowadzenia 30-15 przez Zheng, doszło do następnego przełamania na korzyść naszej reprezentantki. Maja konsekwentnie rozbijała tenis przeciwniczki swoją sprytną grą, mocno rozrzucała mistrzynię olimpijską po korcie. Ostatecznie w drugim secie doszło do pogromu. Polka zwyciężyła w całym meczu 6:4, 6:0. W drugiej rundzie Roland Garros zmierzy się z Elise Mertens albo Tatjaną Marią.

Relacja z meczu Maja Chwalińska - Qinwen Zheng jest dostępna TUTAJ. Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

Qinwen Zheng Meng Dingbo / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

Elise Mertens MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





Jannik Sinner - Alexander Zverev. Skrót meczu Polsat Sport