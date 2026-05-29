6:0, 6:0 w meczu pogromczyni Sabalenki. 56 minut i w Paryżu było po wszystkim
Turniej w Rzymie dla Sorany Cirstei był bardzo udany. Rumunka podtrzymuje dobrą passę także w Paryżu, gdzie dotrzeć udało jej się już do 1/8 finału. Pogroczyni Aryny Sabalenki z turnieju w stolicy Włoch dała prawdziwy popis w piątkowym starciu z Solaną Sierrą. Spotkanie zakończyło się po zaledwie 56 minutach kompletną demolką.
Niemałą sensację sprawiła w Rzymie Sorana Cirstea i to nie tylko za sprawą wyeliminowania Aryny Sabalenki. Rumunka, która w kwietniu skończyła 36 lat dotarła aż do półfinału, w którym poległa z Coco Gauff. Imponująco wygląda także na starcie Rolanda Garrosa.
Doświadczona tenisistka zaczęła od pewnego triumfu nad Ksenią Efremovą. W 2. rundzie rozbiła Evę Lys, w drugim secie sięgając po "bajgla". I chociaż wydawało się to mało prawdopodobne, swój wyczyn przebiła w kolejnym spotkaniu. Z nawiązką.
Roland Garros. Imponujący set w wykonaniu pogromczyni Sabalenki
W 1/16 finału Cirstea mierzyła się z Solaną Sierrą, która po wygranych z Emmą Raducanu i Jasmine Paolini zaczęła powoli wyrastać na jednego z czarnych koni zawodów. Prawdopodobnie nie spodziewała się, że w rywalizacji z Rumunką będzie musiała przełknąć wyjątkowo gorzką pigułkę.
18. zawodniczka rankingu WTA zaczęła od błyskawicznego zwycięstwa w pierwszym gemie - do zera przy swoim serwisie. W drugim było już dla niej 40-15, ale Argentynka zdołała obronić dwa break pointy. Finalnie Cirstea wykorzystała jednak szóstą okazję na przełamanie i wyszła na 2:0. A potem dopisała do swojego konta jeszcze cztery. W efekcie po niecałych 30 minutach prowadziła już 1-0 w setach.
Sorana Cirstea zdemolowała rywalkę. Wystarczyło jej 56 minut
Niemal identyczny przebieg miała druga partia. Wyraźnie rozochocona Rumunka górowała nad rywalką niemal w każdym aspekcie - lepiej serwowała, szybciej poruszała się po korcie. Różnica wieku, wynosząca aż 15 lat na jej niekorzyść kompletnie nie była odczuwalna.
Rumunka dopisywała na swoje konto seryjnie kolejne gemy, a z Sierry kompletnie zeszło powietrze. Już w połowie 2. seta widać było, że zwyczajnie nie wierzy w możliwość odwrócenia losów meczu, a jej cechy wolicjonalne są na dramatycznie niskim poziomie.
Skończyło się możliwie najbrutalniejszym wyrokiem dla Sierry - 0:6, 0:6, czyli tzw. "rowerek" i pożegnanie z turniejem singlowym w Paryżu w wyjątkowo kiepskim stylu po 56 minutach. Cirstea natomiast dała kolejny argument ku temu, by absolutnie jej nie lekceważyć.
W kolejnej rundzie reprezentantka Rumunii zmierzy się z Chinką Xiyu Wang. 148. zawodniczka rankingu WTA w poprzedniej rundzie pokonała nieoczekiwanie Juliję Starodubcewę.