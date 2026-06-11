4 doby po boju z Chwalińską. Andriejewa ogłasza. Nerwy wzięły górę

Wciąż nie milkną echa tegorocznego finału Rolanda Garrosa w rywalizacji pań. Finału historycznego dla obu jego uczestniczek. Mirra Andriejewa świętowała bowiem w Paryżu swój premierowy tytuł wielkoszlemowy, natomiast Maja Chwalińska napisał cudowną historię, zostając pierwszą w dziejach francuskiej imprezy tenisistką, która przebyła drogę od kwalifikacji, aż do meczu decydującego o losach trofeum.

W środę nasza finalistka Rolanda Garrosa opublikowała w sieci krótki komunikat, w którym zwróciła się do wszystkich fanów, dziękując im za gorący doping i piękne przywitanie w kraju, a także podzieliła się swoimi najbliższymi planami.

- Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które otrzymywałam przez ostatnie tygodnia oraz za tak ciepłe przyjęcie mnie w Polsce. Jestem niezwykle wdzięczna za każdą wiadomość i każde dobre słowa. Teraz czas na odpoczynek i regenerację. Do zobaczenia niebawem! - napisała obecnie 21. rakieta świata.

Głos 4 dni po finale zabrała w Rosji także Mirra Andriejewa, dzieląc się z miejscowymi dziennikarzami kulisami finału Rolanda Garrosa.

Mirra Andriejewa wprost po finale Rolanda Garrosa. Kulisy meczu z Mają Chwalińską

Wypowiedzi liderki rankingu WTA Race zamieścił w sieci portal Championat.com. Jest to zaledwie zapowiedź całego wywiadu z nastoletnią gwiazdą tenisa, w której 19-latka opowiada o tym, jak przeżywała czas przed pojedynkiem z Mają Chwalińską.

Jak się okazuje, Mirra Andriejewa była niezwykle rozemocjonowana i pełna nerwów, które chwilami brały górę.

Byłam trochę zdenerwowana, ale dzień przed meczem dobrze się wyspałam. Mama powiedziała, że spała słabo, tylko dwie godziny. A ja spałam po prostu świetnie, chyba jakieś 10 godzin

Potem było już jednak nieco gorzej. - Od rana denerwowałam się, bo mieliśmy jeszcze dużo czasu przed meczem. Finał był o 15:00, a ja obudziłam się, zjadłam śniadanie i ten czas ciągnął się w nieskończoność. Myślałam: "Chciałabym już jak najszybciej wyjść na kort". Byłam bardzo podenerwowana, ale z czasem, podczas rozgrzewki przed meczem, to podekscytowanie stopniowo mijało - przekazała Rosjanka.

W samym spotkaniu Mirra Andriejewa pokazała już wielką tenisową klasę, ogrywając Maję Chwalińską w dwóch setach - 6:3, 6:2.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Mirra Andriejewa Martin Keep AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport