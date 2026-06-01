4:1 u pogromczyni Gauff i zwrot akcji. Znamy ew. rywalkę Chwalińskiej w ćwierćfinale
Punktualnie o godz. 11:00 rozpoczął się kolejny dzień rywalizacji na Roland Garros. Na poniedziałek przewidziano m.in. dokończenie zmagań w czwartej rundzie singla. W pierwszym meczu na Court Suzanne-Lenglen wyłaniano przeciwniczkę dla zwyciężczyni spotkania Maja Chwalińska - Diane Parry. Doszło do starcia dwóch Rosjanek, chociaż jednej reprezentującej obecnie Austrię. Anastazja Potapowa i Anna Kalinska zafundowały prawdziwy rollercoaster. Ostateczne rozstrzygnięcie zapadło po 169 minutach walki.
Druga ćwiartka drabinki singla kobiet na Roland Garros 2026 przyniosła sporo sensacyjnych rozstrzygnięć. O kilka z nich zadbała Maja Chwalińska. Nasza reprezentantka pokonała Qinwen Zheng, Elise Mertens i Marię Sakkari, dzięki czemu zameldowała się w czwartej rundzie. Jej rywalką w tej fazie okazała się Diane Parry, która niespodziewanie pokonała Amandę Anisimovą. Po tym, jak z turnieju odpadła także Coco Gauff, stało się jasne, że będziemy mieli nową półfinalistkę Szlema.
Poza Polką i Francuzką, szansę na to posiadały Anastazja Potapowa i Anna Kalinska. Pierwsza z tenisistek wyeliminowała obrończynię tytułu, świetnie spisywała się na mączce w tym sezonie. To z góry stawiało ją w roli faworytki batalii o najlepszą "8". O godz. 11:00 na Court Suzanne-Lenglen zmierzyła się z Anną Kalinską. W teorii mieliśmy zatem potyczkę z udziałem dwóch Rosjanek, aczkolwiek Potapowa od sześciu miesięcy reprezentuje Austrię. Anastazja miała się za co rewanżować, bowiem przegrała dwa dotychczasowe bezpośrednie pojedynki. Ostatni odbył się jednak w sierpniu 2022 roku, zatem kilka lat temu. Teraz panie spotkały się w innej rzeczywistości.
Roland Garros: Anastazja Potapowa kontra Anna Kalinska w czwartej rundzie
Mecz rozpoczął się od wzajemnych przełamań. Najpierw breaka wywalczyła Potapowa. Potem reprezentantka Austrii posiadała piłkę na 2:0, ale nie wykorzystała jej. Kalinska doprowadziła do remisu, jednak nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Kolejny fragment został zdominowany przez Anastazję. Pogromczyni Gauff zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i wyszła na prowadzenie 4:1, z przewagą podwójnego przełamania. Wówczas trudno było wyobrazić sobie powrót Anny do tej partii.
Rosjanka zaczęła jednak stopniowo odrabiać straty, wygrała zaciętego siódmego gema przy swoim serwisie. I to ją wzmocniło, a rywalkę - wręcz przeciwnie. Po dziewiątym rozdaniu to Kalinska znalazła się z przodu. Potapowa serwowała pod presją, by pozostać w grze o zwycięstwo w premierowej odsłonie. Miała piłkę na 5:5, ale ostatecznie nie przerwała korzystnej passy przeciwniczki. Już pierwszy setbol wystarczył Annie do tego, by przypieczętować triumf 6:4 w otwierającej partii.
Anastazja znalazła odpowiedź już w pierwszym gemie drugiego seta, chociaż początkowo nic na to nie wskazywało. To Anna miała najpierw piłkę na 1:0. Finalnie "oczko" wpadło jednak na konto Potapowej. W dalszej fazie Kalinska próbowała odrabiać straty, w trakcie szóstego rozdania nastała szansa na remis. Reprezentantka Austrii nie popełniła jednak błędu z poprzedniej partii. Tym razem przypilnowała wyniku. Utrzymała przewagę przełamania, potem ją powiększyła i finalnie zakończyła tę odsłonę rezultatem 6:2.
Na starcie decydującej części pojedynku Anastazja poszła za ciosem, po przełamaniu do zera. Po zmianie stron nastąpił kolejny zwrot akcji. Anna odrobiła stratę i nie zamierzała odpuszczać. Trzecie rozdanie trwało kilkanaście minut. Mimo czterech break pointów dla Potapowej, ostatecznie do przełamania nie doszło. Kalinska objęła pierwsze prowadzenie w tym secie i później je powiększyła. Reprezentantkę Austrii sporo kosztowała walka w gemie przy stanie 1:1. Kalinska wyszła na 4:1 i znalazła się blisko awansu do ćwierćfinału.
W tym meczu sytuacja zmieniała się jednak w kalejdoskopie. W kolejnych minutach Kalinska nie tylko straciła przewagę, ale po dziewiątym rozdaniu doszło do tego, że przy stanie 5:4 to Potapowa serwowała po zwycięstwo. W kluczowym momencie Anastazja też poczuła stawkę pojedynku. Dała się przełamać do zera i nastał remis. W jedenastym gemie Anna miała 40-0 przy własnym podaniu. Od tego momentu przegrała pięć akcji z rzędu, na koniec popełniając podwójny błąd serwisowy. Po zmianie stron Potapowa prowadziła 30-15, była o dwie piłki od awansu.
Ostatecznie doszło jednak do super tie-breaka w trzecim secie. On również przyniósł rollercoaster. Wpierw było 4-1 z perspektywy Anastazji, potem remis, następnie reprezentantka Austrii znów była z przodu. Końcówka należała jednak do Anny. Finalnie Kalinska zwyciężyłą po 2 godzinach i 49 minutach walki - 6:4, 2:6, 7:6(7). To 24. rakieta świata czeka w ćwierćfinale na triumfatorkę starcia Maja Chwalińska - Diane Parry.
