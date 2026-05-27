3:5 0-40 w meczu Fręch i niebywały zwrot akcji. Wszystko jasne po 109 minutach

Polki w komplecie awansowały do drugiej rundy Roland Garros. Dzisiaj trzy z czterech naszych reprezentantek przystąpiły już do rywalizacji o miejsce w najlepszej "32" singlowych zmagań. Jako pierwsza swój mecz rozegrała Iga Świątek. Po 93 minutach Raszynianka mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:2, 6:3. Potem trzecia rakieta świata mogła oczekiwać na to, z kim przyjdzie jej się zmierzyć w 1/16 finału. Przeciwniczkę czterokrotnej mistrzyni paryskiego Szlema wyłoniło starcie Jelena Ostapenko - Magda Linette. Poznanianka pokonała Łotyszkę 6:2, 2:6, 6:2, przez co w piątek dojdzie do polskiego pojedynku.

Na tym nie kończyły się dzisiejsze emocje z udziałem naszych reprezentantek. Po godz. 18:00 do akcji wkroczyła Magdalena Fręch (46. WTA). 28-latka zameldowała się w drugiej rundzie po tym, jak Elena-Gabriela Ruse skreczowała przy stanie 7:6(5), 2:1 dla Polki. W środę tenisistka pochodząca z Łodzi wyszła na kort numer 12, by stanąć do walki ze swoją rówieśniczką, plasującą się na 170. miejscu w rankingu Jil Teichmann. Zawodniczka klubu KS Górnik Bytom przystępowała do spotkania w roli nieznacznej faworytki. Chociaż obie tenisistki dzieliła przepaść w kobiecym notowaniu, to w przeszłości Szwajcarka pokazywała się już z dobrej strony także na mączce. Na dodatek pokonała na "dzień dobry" rozstawioną z "20" Ludmiłę Samsonową.

Roland Garros: Magdalena Fręch kontra Jil Teichmann w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Teichmann. Szwajcarka utrzymała swoje podanie do zera, a po zmianie stron polowała na przełamanie. Panie rozegrały długiego gema, trwającego ponad 10 minut. Mimo dwóch break pointów, ostatecznie Fręch wyrównała na 1:1. W trakcie piątego rozdania zobaczyliśmy pierwszą okazję dla Polki. Przy piłce na przełamanie Magdalena popisała się znakomitym returnem, który przypieczętował jej premierowe prowadzenie w meczu. W następnych minutach zawodniczka klubu KS Górnik Bytom kontrolowała sytuację na korcie, wydawało się, że pewnie zmierza po triumf w tej odsłonie.

Pierwsze setbole dla naszej reprezentantki pojawiły się już w dziewiątym gemie. Było 3:5 0-40 z perspektywy Jil i wtedy doszło do niesamowitego zwrotu akcji. Najpierw Szwajcarka dorzuciłą czwarte "oczko", wychodząc z opresji na własnych warunkach. To wyraźnie zachwiało pewnością siebie Fręch, która dała się zdominować w końcówce partii. Teichmann bezlitośnie wykorzystała ten moment słabości. Ostatecznie to 170. rakieta świata zwyciężyła w premierowej odsłonie 7:5.

Zastanawialiśmy się, jak Magdalena zareaguje na nieprzychylny rozwój wydarzeń z finiszu poprzedniego seta. Już w pierwszym gemie kolejnej fazy zobaczyliśmy okazję na przełamanie dla Polki. Następna pojawiła się w trzecim rozdaniu. W obu przypadkach Szwajcarka utrzymała jednak serwis, grając na własnych warunkach przy break pointach. W szóstym gemie to Teichmann doczekała się szans na returnie. Po ostatniej z trzech okazji wyszła na prowadzenie 4:2. W następnych minutach mieliśmy kontynuację festiwalu breaków. Wzajemne przełamania obserwowaliśmy już do samego końca pojedynku, co działało na korzyść Szwajcarki. Ostatecznie Jil triumfowała 7:5, 6:4.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

Magdalena Fręch

Magda Linette

Iga Świątek





