163 minuty zażartej walki, obrończyni tytułu za burtą. Triumf Australijki

Jakub Rzeźnicki

Ostatnie dni na Roland Garros obfitowały w wiele niespodzianek. Z rozgrywkami pożegnali się m.in. Alex de Minaur, Jelena Rybakina, czy Jasmine Paolini. Los rodaczki niedługo później podzieliła także Sara Errani, która nie obroni wywalczonego z nią w duecie przed rokiem tytułu w deblu. Doświadczona tenisistka poległa po zaciętej batalii trwającej aż 163 minuty.

Sara ErraniIrina R. Hipolitо

Po zaciętym i wyrównanym meczu Sara Errani i Jasmine Paolini sięgnęły przed rokiem po tytuł Roland Garros w grze podwójnej. Włoszki pokonały w finale French Open Annę Danilinę i Aleksandrę Krunić 6:4, 2:6, 6:1. Żadnej z nich trofeum jednak obronić się nie uda, co stało się jasne już po 2. rundzie.

Errani do debla przystąpiła tym razem z Austriaczką Lilli Tagger. Zaczęły obiecująco - od zwycięstwa nad Sofią Kenin i Ashlyn Krueger. Przeszkodą nie do przejścia okazały się rywalki w 2. rundzie.

French Open. Errani tym razem bez Paolini. Aż 21 lat różnicy

W piątek Errani i Tagger wyszły na kort, mając po drugiej stronie siatki Ellen Perez i Demi Schuurs. To Australijka i Holenderka postrzegane były za wyraźne faworytki. Losy pierwszej partii rozstrzygnął jednak dopiero tie-break. W nim lepsze okazały się 7:5 Perez i Schuurs. 

Przewagą pary australijsko-holenderskiej był serwis. Podania Errani od wielu lat nie charakteryzują się zbyt dużą mocą, a wsparciem w tej kwestii nie była zbytnio aż 21 lat młodsza od niej koleżanka. Dość powiedzieć, że popełniły one łącznie trzy błędy serwisowe, nie posyłając ani jednego asa.

W drugim secie Errani i Tagger już w trzecim gemie zostały przełamane, a szala zwycięstwa zaczęła przechylać się coraz mocniej na stronę przeciwniczek. Odpowiedziały im jednak tym samym i zamiast 3:1 było 2:2.

Kolejne przełamanie nastąpiło dopiero w 11. gemie - Perez i Schuurs wyszły na prowadzenie 6:5. Mogły domknąć kwestię wygranej przy własnym podaniu. Nie wykorzystały jednak żadnej z aż pięciu piłek meczowych. 6:6 i kolejny tie-break. 

W nim emocje sięgały zenitu. Errani i Tagger rozpoczęły świetnie - od prowadzenia 4:0. Później jednak w ich grę wkradły się błędy i rywalki doszły na 3:4. Kolejne dwie piłki padły łupem duetu włosko-austriackiego. Przy stanie 3:6 miały aż trzy piłki setowe. I nie udało im się zamienić żadnej z nich na punkt. Po paru minutach nie dość że z przewagi nic nie zostało, to zrobiło się 7:6 dla przeciwniczek.

Tie-break wydawał się ciągnąć w nieskończoność, ale ostatecznie to Perez i Schuurs triumfowały 10:8, a w całym meczu 7:6(5), 7:6(10) pozbawiając Sarę Errani szansy na obronę tytułu.

Porażka nie kończy jeszcze udziału Sary Errani w tegorocznym Roland Garros. Włoszka szansy na sukces poszuka jeszcze w mikście. Przystąpi do niego u boku Andrei Vavassoriego.

