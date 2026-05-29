163 minuty zażartej walki, obrończyni tytułu za burtą. Triumf Australijki

Po zaciętym i wyrównanym meczu Sara Errani i Jasmine Paolini sięgnęły przed rokiem po tytuł Roland Garros w grze podwójnej. Włoszki pokonały w finale French Open Annę Danilinę i Aleksandrę Krunić 6:4, 2:6, 6:1. Żadnej z nich trofeum jednak obronić się nie uda, co stało się jasne już po 2. rundzie.

Errani do debla przystąpiła tym razem z Austriaczką Lilli Tagger. Zaczęły obiecująco - od zwycięstwa nad Sofią Kenin i Ashlyn Krueger. Przeszkodą nie do przejścia okazały się rywalki w 2. rundzie.

French Open. Errani tym razem bez Paolini. Aż 21 lat różnicy

W piątek Errani i Tagger wyszły na kort, mając po drugiej stronie siatki Ellen Perez i Demi Schuurs. To Australijka i Holenderka postrzegane były za wyraźne faworytki. Losy pierwszej partii rozstrzygnął jednak dopiero tie-break. W nim lepsze okazały się 7:5 Perez i Schuurs.

Przewagą pary australijsko-holenderskiej był serwis. Podania Errani od wielu lat nie charakteryzują się zbyt dużą mocą, a wsparciem w tej kwestii nie była zbytnio aż 21 lat młodsza od niej koleżanka. Dość powiedzieć, że popełniły one łącznie trzy błędy serwisowe, nie posyłając ani jednego asa.

Obrończyni tytułu za burtą. Australijka i Holenderka górą

W drugim secie Errani i Tagger już w trzecim gemie zostały przełamane, a szala zwycięstwa zaczęła przechylać się coraz mocniej na stronę przeciwniczek. Odpowiedziały im jednak tym samym i zamiast 3:1 było 2:2.

Kolejne przełamanie nastąpiło dopiero w 11. gemie - Perez i Schuurs wyszły na prowadzenie 6:5. Mogły domknąć kwestię wygranej przy własnym podaniu. Nie wykorzystały jednak żadnej z aż pięciu piłek meczowych. 6:6 i kolejny tie-break.

W nim emocje sięgały zenitu. Errani i Tagger rozpoczęły świetnie - od prowadzenia 4:0. Później jednak w ich grę wkradły się błędy i rywalki doszły na 3:4. Kolejne dwie piłki padły łupem duetu włosko-austriackiego. Przy stanie 3:6 miały aż trzy piłki setowe. I nie udało im się zamienić żadnej z nich na punkt. Po paru minutach nie dość że z przewagi nic nie zostało, to zrobiło się 7:6 dla przeciwniczek.

Tie-break wydawał się ciągnąć w nieskończoność, ale ostatecznie to Perez i Schuurs triumfowały 10:8, a w całym meczu 7:6(5), 7:6(10) pozbawiając Sarę Errani szansy na obronę tytułu.

Porażka nie kończy jeszcze udziału Sary Errani w tegorocznym Roland Garros. Włoszka szansy na sukces poszuka jeszcze w mikście. Przystąpi do niego u boku Andrei Vavassoriego.

