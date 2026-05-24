148 miejsc różnicy, sensacyjna porażka na Rolandzie Garrosie. 3,5 godziny walki i wpadka gwiazdy
Roland Garros 2026 rozpoczął się na dobre i już w pierwszej rundzie tych zmagań nie zabrakło naprawdę ciekawych rozstrzygnięć. W niedzielne popołudnie na korcie stawił się m.in. Taylor Fritz, który mimo roli murowanego faworyta... sensacyjnie przegrał ze swym rodakiem Nisheshem Basavareddym. Rywalizacja Amerykanów trwała niespełna 3,5 godziny i była bez dwóch zdań ogromnie wyczerpująca.
24 maja otwarte zostały oficjalnie zmagania głównej drabinki Rolanda Garrosa 2026 - i od razu otrzymaliśmy tu sporo emocji związanych m.in. z występami reprezentantek Polski, bowiem do akcji - z sukcesami - ruszył w niedzielę Magda Linette oraz Magdalena Fręch.
Naturalnie wiele ciekawych rzeczy zdarzyło się również w zawodach panów - pierwszego dnia turnieju wystąpili chociażby Taylor Fritz i Nishesh Basavareddy i trzeba przyznać, że ich konfrontacja miała dość niespodziewany obrót.
Nieoczekiwane rozstrzygnięcie na Rolandzie Garrosie. Basavareddy ograł Fritza
Zdecydowanym faworytem starcia był Fritz, na ten moment ósmy zawodnik rankingu ATP, który od swego oponenta był w klasyfikacji wyżej o niespełna 150 pozycji - Basavareddy znajduje się bowiem na 156. lokacie. Liczby jednak nie grają.
Już w pierwszym secie doszło tu do tie-breaka, którego niżej notowany gracz wygrał 7-5 - i takim samym rezultatem skończył się też tie-break w drugiej odsłonie. Dopiero wówczas Fritz zdołał odpowiedzieć i... w tie-breaku z seta trzeciego wygrał 11-9.
Potem jednak Basavareddy przejął już w pełni inicjatywę i czwartą część meczu wygrał niemal bez potknięcia, 6:1. Współzawodnictwo zakończyło się po 3 h i 25 min i doszło tu bez dwóch zdań do wielkiej sensacji.
Taylor Fritz 1:3 Nishesh Basavareddy (6:7 [5-7], 6:7 [5-7], 7:6 [11-9], 1:6)
Roland Garros: Basavareddy czeka na kolejnego rywala
Tym samym 156. tenisista świata niebawem wystąpi w drugiej rundzie wielkoszlemowych zmagań, mając za przeciwnika Aleksandra Szewczenkę z Kazachstanu lub kolejnego swojego rodaka, Alexa Michelsena. Starcie między wymienionymi tenisistami odbędzie się w poniedziałek 25 maja.