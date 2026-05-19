0:6, 0:6 ze Świątek, powtórki już nie było. Szokujący bajgiel w Paryżu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualizacja

Rzadko kiedy finał wielkiego turnieju kończy się wynikiem 6:0, 6:0. No chyba że jedną z jego uczestniczek jest Iga Świątek, która w taki sposób "potraktowała" w 2021 roku w Rzymie Karolinę Pliskovą, a w zeszłym roku w Wimbledonie - Amandę Anisimovą. Polka i Amerykanka zaczną swoje zmagania dopiero za kilka dni, będą rozstawione. A Czeszka ruszyła do boju już dzisiaj - pierwszy raz od 2012 roku musiała grać w kwalifikacjach. I zaczęła je od trwającego 19 minut seta z Koreanką Yeon Woo Ku seta 0:6. Zaczęły wracać koszmary sprzed pięciu lat.

article cover
Karolina Pliskova zaczęła tegoroczne zmagania na Stade Roland Garros od seta przegranego w 19 minutRobert PrangeGetty Images

Do niedzieli na Stade Roland Garros w stolicy Francji będzie jeszcze dość spokojnie, choć większość gwiazd już przebywa w Paryżu i korzysta w tamtejszej infrastruktury. Dla Igi Świątek, Aryny Sabalenki czy Coco Gauff to jednak dopiero okres przygotowania do turnieju, który zdominowały rok temu. Polka wczoraj trenowała tuż po Białorusince, dziś zaś dzieliła Court Philippe Chatrier wspólnie z Hailey Baptiste. Najpierw wspólnie trenowały, później rozegrały sześć gemów, z których cztery padły łupem Igi.

Zawodniczki z najlepszej setki rankingu WTA z połowy kwietnia poznają swoje ścieżki w głównej części zmagań już w czwartek. Od wczoraj zaś na kilkunastu kortach odbywa się rywalizacja w kwalifikacjach - m.in. z udziałem trzech Polek. W poniedziałek swój mecz wygrała Maja Chwalińska, przegrała zaś Linda Klimovicova. Na wtorek zaplanowano pierwszą potyczkę Katarzyny Kawy.

Zobacz również:

Iga Świątek podczas rywalizacji z Hailey Baptiste. Paryż 2026
Iga Świątek

Pogromczyni Sabalenki sprawdziła formę Świątek. 65 minut gry na Court Philippe Chatrier

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Turniej Roland Garros zacznie rozgrzewać kibiców w najbliższy weekend - od niedzieli do wtorku odbędą się wszystkie spotkania pierwszej rundy. Co najmniej 16 miejsc jest jednak przewidzianych dla tenisistek, które już grają w kwalifikacjach. Mimo rezygnacji Pauli Badosy, Danielle Collins czy Wiktorii Azarenki, są jednak na liście tenisistki, które jeszcze niedawno były gwiazdami. I grały w decydujących spotkaniach Wielkich Szlemów. Wystarczy powiedzieć choćby o Beatriz Haddad Mai, Sloane Stephens, Biance Andreescu czy Karolinie Pliskovej.

Roland Garros. Trwa walka o głóną drabinkę. Zaskakujący przebieg spotkania byłej liderki rankingu

Czeszka niedawno wróciła na kort po bardzo długiej przerwie. Próbowała już jesienią zeszłego roku, ale wtedy było jeszcze za wcześnie. Australian Open zaczęła jako... 1057. zawodniczka w rankingu WTA, dotarła do trzeciej rundy. Niedawno zaś były już ćwierćfinały w Linzu i Madrycie, później czwarta runda w Rzymie. Dziś jest już 109. na liście WTA, ale i tak w Paryżu, a później w Londynie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje.

Zobacz również:

Court Suzane Lenglene to drugi największy obiekt w Paryżu. Tam swój awans świętowała Maja Chwalińska
Roland Garros

Demolka na Suzanne Lenglen. Pierwsza z Polek już po meczu w Roland Garros

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Wydawało się, jednak, że pierwsza runda dla 34-letniej Czeszki będzie formalnością - o 23-letniej Koreance Yeon Woo Ku niewielu fanów tenisa zapewne słyszało. Teraz to zawodniczka z początku trzeciej setki klasyfikacji WTA, nigdy w karierze nie wygrała z tą z TOP 100, a tam za chwilę powinna być znów Pliskova. Była liderka światowego rankingu, która w kwalifikacjach w Paryżu musiała grać pierwszy raz od 2012 roku. A w 2107 była tu w półfinale.

Tymczasem po 19 minutach to Azjatka miała na koncie zapisanego seta - i to wygranego w stosunku 6:0. Pliskova wygrała łącznie 10 punktów, z tego cztery w ostatnim gemie, gdy miała dwie okazje na uniknięcie bajgla.

Zawodniczka tenisa w pomarańczowym stroju świętuje zwycięstwo, trzymając rakietę w jednej ręce, zaciśniętą pięść w drugiej, na ciemnym tle kortu.
Karolina PliskovaDar YasinEast News

Wtedy przypomniał się nie tyle może mecz Igi Świątek z Anastazją Potapową z French Open 2024, gdy Polka po 40 minutach wygrała w 1/8 finału "rowerem". A ten z udziałem Polki i Karoliny Pliskovej z finału Internazionali d'Italia z wiosny 2021. Owszem, niespełna 20-letnia Iga była już wtedy mistrzynią French Open, ale to jednak Pliskova została wyżej rozstawiona w Rzymie. Mecz o tytuł trwał 46 minut, zakończył się wynikiem 6:0, 6:0 na korzyść podopiecznej Piotra Sierzputowskiego.

Zobacz również:

Linda Klimovicova
Tenis

Dwusetowe starcie Klimovicovej na Stade Roland Garros. Awans rozstawionej

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Nigdy później Karolina już tak wysoko nie przegrała, dziś miała problemy do połowy drugiego seta. Yeon Woo Ku wygrywała w nim 3:2 - i na tym jej passa się skończyła. Siedem kolejnych gemów padło łupem starszej z zawodniczek, Pliskova miała już wszystko pod kontrolą. Wygrała 0:6, 6:3, 6:1 - i to jednak ona zagra o finał kwalifikacji.

Zobacz również:

Katarzyna Kawa
Roland Garros

Kawa wracała z 0:4 w drugim secie. Tie-break zakończył mecz w Paryżu

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Zawodniczka tenisa w pomarańczowym stroju świętuje zwycięstwo, trzymając rakietę w jednej ręce, zaciśniętą pięść w drugiej, na ciemnym tle kortu.
Karolina PliskovaDar YasinEast News
Karolina Pliskova
Karolina PliskovaNoushad ThekkayilAFP
Roland Garros kwal. (K)
Ćwierćfinały
19.05.2026
10:00
Zakończony
Wszystko o meczu


Zastal Zielona Góra - King Szczecin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja