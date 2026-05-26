0:3 z Igą Świątek, później było jeszcze gorzej. Blamaż w Roland Garros

Jekaterina Aleksandrowa przeżywa trudny okres. Rosjanka, która jeszcze jesienią 2025 roku plasowała się na 10., najwyższym w karierze miejscu w rankingu WTA, daleka jest od formy, jaką prezentowała kilkanaście miesięcy temu. A to tenisistka, która na początku lutego 2025 roku wygrała turniej w Linzu, pokonując w finale Dajanę Jastremską. Później, w tym samym sezonie, jeszcze trzykrotnie meldowała się na decydującym etapie rozgrywek, ale przegrała trzy finały: w Monterrey z Dianą Sznajder, w Seulu z Igą Świątek i w Ningbo z Jeleną Rybakiną.

Ze Świątek pochodząca z Czelabińska zawodniczka w minionym roku mierzyła się trzykrotnie, wszystkie mecze przegrała. Nie jest to jedyne zmartwienie 31-latki, która od wspomnianego, październikowego finału w Ningbo, tylko raz błysnęła formą na korcie. Było to na początku lutego 2026 roku, Aleksandrowa dotarła do finału turnieju WTA 500 w Abu Zabi, przegrała w nim z Sarą Bejlek. Od tego momentu wygrała tylko dwa singlowe mecze - z Lilli Tagger w Miami i z Gabrielą Knutson w Stuttgarcie.

W międzyczasie Aleksandrowa z powodu kontuzji odpuściła turniej w Madrycie, w Rzymie i Strasburgu odpadała na etapie pierwszej rundy. Szansę na przełamanie miała w Paryżu, w pierwszej rundzie Roland Garros zmierzyła się z notowaną o 72. miejsca niżej w światowym rankingu Camilą Osorio. Kolumbijka na mączce ostatnio występowała głównie w słabiej obsadzonych turniejach, w Parmie (WTA 125) dotarła do półfinału, a do stolicy Francji przyjechała prosto po przegranym ćwierćfinale w Rabacie (WTA 250).

Roland Garros. Dwa szybkie sety w meczu Aleksandrowa - Osorio

Mecz Aleksandrowej z Osorią rozpoczął się w poniedziałkowy wieczór, Rosjanka i Kolumbijka jako ostatnie tego dnia pojawiły się na korcie nr 9. Kibice, którzy śledzili na spotkanie z trybun, nie musieli się martwić o to, że późno wrócą do domów, mecz trwał bowiem tylko 85 minut.

Obie zawodniczki nie wystrzegały się błędów, w tym przy serwisie (w sumie popełniły aż 13 podwójnych błędów serwisowych - siedem po stronie Osorio, jeden mniej Aleksandrowa), ale w kluczowych momentach to Kolumbijka potrafiła opanować nerwy na wodzy i zaakcentować swoją przewagę. 86. rakieta świata w drugim gemie wybroniła trzy break pointy, po chwili przełamała rywalkę. I pewnie kroczyła po zwycięstwo w secie, po drodze oddała rywalce tylko jednego gema. Wprawdzie przy stanie 5:2 zmarnowała trzy piłki setowe i sama musiała bronić się przed przełamaniem, ale finalnie wygrała 6:2.

Druga partia była bardziej wyrównana, aż do stanu 3:3 w każdym gemie dochodziło do przełamania. Aleksandrowa miała nawet szansę na to, by zbliżyć się do zwycięstwa w secie - najpierw obroniła serwis i prowadziła 4:3, kilka minut później miała dwa break pointy. Zaprzepaściła jednak tę szansę, co okazało się momentem zwrotnym. Osorio obroniła podanie, przełamała Rosjankę, a następnie przypieczętowała zwycięstwo w secie. Kolumbijka wygrała 2:0 (6:2, 6:4) i w drugiej rundzie zmierzy się z Julią Putincewą.

Camila Osorio Luis Acosta AFP

Jekaterina Aleksandrowa Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek i Jekaterina Aleksandrowa JUNG YEON-JE AFP





