Maja Chwalińska - Elise Mertens w 2. rundzie Rolanda Garrosa. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 28 maja 2026 godz. 13:00
Po wywalczeniu premierowego prawa startu w głównej drabince French Open Maja Chwalińska udowodniła, że na paryskich kortach nie znalazła się przypadkowo. W pierwszej rundzie słynnego Rolanda Garrosa wyeliminowała ona złotą medalistkę IO 2024 Qinwen Zheng. Polka awansowała tym samym do 2. rundy wielkoszlemowego turnieju. Tam czeka na nią kolejny ciężki pojedynek. Jej następną rywalką będzie 21. rakieta świata - Elise Mertens. Czy tenisistka z Dąbrowy Górniczej ponownie zdoła sprawić niespodziankę?