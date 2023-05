Zwyciężczyni Rolanda Garrosa za burtą. Rywalka notuje świetny debiut

Ostapenko przystępowała do tego meczu jako 17. na liście rozstawionych. Z kolei rywalka to 69. zawodniczka rankingu WTA.

"Na papierze" faworytką była więc Łotyszka. Tylko że ona po sukcesie przed sześcioma laty nie osiągaław Paryżu dobrych wyników . Tylko raz dotarła do trzeciej rundy, a natomiast trzy razy odpadała już w pierwszej.

Tenis. Peyton Stearns spisuje się wyśmienicie

Decydująca partia zaczęła się jednak wyśmienicie dla 21-latki Cincinnati, która już w pierwszym gemie odebrała serwis Ostapenko. Potem powtórzyła to w piątym, co spokojnie wystarczyło do wygrania meczu.