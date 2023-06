- Możliwe, że ona tak naprawdę myśli. Tylko to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, z tym, jak w praktyce wygląda życie. Nie mamy do czynienia ze zwykłym zamieszaniem politycznym, tylko wojną. Wojną, która rodzi napięcia między tenisistkami, wpływa na nas, na nasze relacje. Myślę, że to naiwne uważać, że uprawiamy jedynie sport i nie mamy nic wspólnego z polityką. Oczywiście jest wiele rozmów w szatni na ten temat

Anett Kontaveit: "Obawiamy się o przyszłość"

27-latka została także zapytana o przywrócenie zawodników rosyjskich i białoruskich do tenisowej rywalizacji. - Jako zawodniczki nie mamy na to wpływu. Decyzja należy do WTA, ATP i władz poszczególnych turniejów wielkoszlemowych. To nic nie zmieni, czy się z nią zgadzam, czy nie. Mogę jednak powiedzieć, że w pełni rozumiem, dlaczego Ukrainki mają takie oczekiwania (ponownego nałożenia zakazu gry - przyp. red.).