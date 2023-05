Znamy godziny meczów Polaków w Paryżu. Hurkacz i Linette wyróżnieni

Hurkacz i Linette wyróżnieni. Zagrają na ważnym korcie

Iga Świątek nie zagra pierwszego dnia - jej mecz z Cristiną Bucsą wyznaczony zostanie na poniedziałek lub wtorek. Pierwsza runda singla została bowiem rozłożone na trzy dni. W niedzielę za to na korcie pojawią się pozostali polscy tenisiści, którzy występują w grze pojedynczej. Całość zmagań rozpocznie się o godz. 11. O tej godzinie na trzecim co do ważności korcie Simonne Mathieu Hubert Hurkacz zacznie mecz z Belgiem Davidem Goffinem. Polak jest faworytem, to on ma rozstawienie w turniejowej drabince, ale w tym sezonie nie błyszczy formą. A już szczególnie na kortach ziemnych. Rok temu obaj też zmierzyli się w Paryżu, Polak wygrał wtedy 7:5, 6:1, 6:2, ale chwilę wcześniej w Rzymie to Belg był lepszy. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że Goffin może i teraz jest poza czołową setką rankingu singlistów, ale w przeszłości był już na siódmym miejscu. Rekordem wrocławianina jest zaś dziewiąta pozycja.